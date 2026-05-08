Head Topics

«Динамо» возвращается в Москву на автобусах из-за закрытия аэропортов на юге России

Спорт News

«Динамо» возвращается в Москву на автобусах из-за закрытия аэропортов на юге России
ДинамоКраснодарСочи
📆5/8/2026 11:45 AM
📰sportsru
86 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 63%

Футбольный клуб «Динамо» вынужден изменить планы возвращения в Москву из-за закрытия аэропортов на юге России. Вместо авиаперелета команда отправится на автобусах, что повлечет за собой изменения в тренировочном графике. Аналогичные меры принимают «Краснодар» и «Сочи» для участия в матчах РПЛ.

Футбольный клуб « Динамо » вынужден вернуться в Москву из Краснодар а на автобусах из-за закрытия аэропортов на юге России. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба. В пятницу Министерство тран спорт а РФ объявило о приостановке работы 13 аэропортов юга страны.

Позднее Росавиация продлила ограничения на полеты до 12 мая, однако отметила, что решение может быть пересмотрено.

«Команда отправляется в Москву на автобусах. В тренировочный график будут внесены определенные изменения», — заявили в «Динамо». Не только «Динамо» столкнулось с подобной проблемой. Футбольные клубы «Краснодар» и «Сочи» также планируют добираться до Москвы на автобусах для участия в матчах 29-го тура Российской премьер-лиги.

Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) заявила, что не будет переносить игры 29-го тура, несмотря на сложности с перелетами. Это решение вызвано необходимостью соблюдения календаря соревнований и минимизации изменений в расписании. Между тем, в мире футбола продолжают обсуждать другие события. В «Реал Мадрид» инцидент между тренером Карло Анчелотти и игроком Орелиеном Тчуамени считают самым тяжелым за всю историю клуба.

В окружении Вальверде считают, что французского футболиста выставляют в более выгодном свете, чем на самом деле. В «ПСЖ» также недовольны жалобами «Баварии» на судейство в ответном матче Лиги чемпионов. В парижском клубе уверены, что мюнхенцы оказали давление на арбитра, удалившего Камавинга в игре с «Реалом». В «ПСЖ» также отметили необычный поступок тренера Луиса Энрике, который пригласил игроков в ресторан отпраздновать свой день рождения, но сам не пришел.

Тренер позволил футболистам отпраздновать выход в финал Лиги чемпионов. В «Реале» же продолжают обсуждать драку между Вальверде и Тчуамени. Килиан Мбаппе, подъезжая к базе «Реала», широко улыбался, а уезжая со вчерашней тренировки, громко смеялся. Эксперты считают, что произошедшее в «Реале» ненормально и требует вмешательства руководства клуба

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Динамо Краснодар Сочи РПЛ Аэропорты

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 14:45:51