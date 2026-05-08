Футбольный клуб «Динамо» вынужден изменить планы возвращения в Москву из-за закрытия аэропортов на юге России. Вместо авиаперелета команда отправится на автобусах, что повлечет за собой изменения в тренировочном графике. Аналогичные меры принимают «Краснодар» и «Сочи» для участия в матчах РПЛ.

Футбольный клуб « Динамо » вынужден вернуться в Москву из Краснодар а на автобусах из-за закрытия аэропортов на юге России. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба. В пятницу Министерство тран спорт а РФ объявило о приостановке работы 13 аэропортов юга страны.

Позднее Росавиация продлила ограничения на полеты до 12 мая, однако отметила, что решение может быть пересмотрено.

«Команда отправляется в Москву на автобусах. В тренировочный график будут внесены определенные изменения», — заявили в «Динамо». Не только «Динамо» столкнулось с подобной проблемой. Футбольные клубы «Краснодар» и «Сочи» также планируют добираться до Москвы на автобусах для участия в матчах 29-го тура Российской премьер-лиги.

Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) заявила, что не будет переносить игры 29-го тура, несмотря на сложности с перелетами. Это решение вызвано необходимостью соблюдения календаря соревнований и минимизации изменений в расписании. Между тем, в мире футбола продолжают обсуждать другие события. В «Реал Мадрид» инцидент между тренером Карло Анчелотти и игроком Орелиеном Тчуамени считают самым тяжелым за всю историю клуба.

