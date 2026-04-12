«Динамо-Ак Барс» вернуло себе чемпионский титул, обыграв «Заречье» в финале
📆4/12/2026 6:16 PM
Казанская команда «Динамо-Ак Барс» уверенно победила «Заречье» в финальной серии чемпионата России по волейболу, завоевав чемпионский титул спустя два года. Финал завершился досрочно, после трех матчей. Ключевые моменты противостояния, включая решающую третью партию, и анализ игры обеих команд.

Спустя два года « Динамо-Ак Барс » вернуло трофей в Казань , завершив финал ьную сагу в подмосковном Одинцове. Команда под руководством Зорана Терзича продемонстрировала уверенную игру, избежав прошлогодних ошибок и не предоставив сопернику шанса на камбэк. Финал был завершен всего за три матча, отражая доминирование казанской команды.

В то время как первые две игры характеризовались борьбой, и «Заречье» даже смогло выиграть несколько партий, на домашней площадке команда Константина Ушакова смогла показать свой максимум только в заключительном, третьем сете. Подмосковные волейболистки заработали четыре сетбола, но ни один из них не смогли реализовать. Команды начали матч без раскачки. Единственным изменением в стартовом составе «Заречья» по сравнению с предыдущими встречами была замена центрального игрока: Ирина Соболева вместо Надежды Столяр. «Динамо-Ак Барс» не стало менять победную комбинацию игроков. Хозяйки площадки вначале продемонстрировали высокую результативность, поведя в счете 3:0. Однако это был единственный отрыв «Заречья» в сете. Как только казанская команда добралась до линии подачи, ситуация кардинально изменилась. «Динамо» удерживало преимущество в два мяча на протяжении первой половины партии. Усилия Бирюковой и Бровкиной долго не позволяли увеличить эту дистанцию. Но на успешный тандем хозяек гости ответили своим дуэтом Мартинес – Гонсалес, который увеличил разрыв до «+5». Несмотря на отставание, «Заречье» продолжало бороться. Железобетонный блок подмосковной команды сократил разрыв до одного мяча. Однако гости вновь ответили симметрично: заработали блоком сетбол, который реализовала Елизавета Карполь.\Во втором игровом отрезке Казань нашла противоядие для успешных атак Юлии Бровкиной, чья результативность в первом сете составила 71%. Константину Ушакову пришлось взять два тайм-аута уже в начале сета, так как его команда показывала только 14% реализации в нападении. У Казани эти цифры также были далеки от идеала (33%), но им удалось избежать ошибок в этом элементе игры. К тому же к результативному тандему доминиканок присоединилась Камилла Реброва, своими атаками создавшая отрыв – 19:11. Удивительно, что при 60% позитивной доводке у «Заречья» эффективность нападения составила всего 27%. Даже замена диагональных не помогла. В то время как у «Динамо» ситуация сложилась противоположным образом: 33% приема трансформировались в 48% реализации. Гости, расстановкой за расстановкой, снижали запал подмосковных волейболисток и пришли к сетболу с большим отрывом в девять мячей. Удар Гонсалес удвоил преимущество Казани и приблизил финал к логическому завершению.\Третья партия стала самой упорной, хотя казанская команда вначале добилась двукратного преимущества в счете – 10:5. Однако «Заречье» не собиралось сдаваться, и на подачах Ангелины Сперскайте гости почувствовали приближение соперниц. Хитрый ход Евы Павлович Мори с убиранием рук на блоке позволил подмосковной команде выйти вперед и перехватить инициативу. Небольшое преимущество хозяйки удерживали до счета 19. Эйс Коноваловой вернул равенство и интригу в сет. Команды ушли на баланс, устроив взаимный обстрел. Главными героинями решающего эпизода матча, финальной серии и всего чемпионата страны стали доминиканки у Казани и Ольга Бирюкова – у «Заречья». Ошибка Карполь на подаче принесла «Заречью» первый сетбол в матче, но реализовать его не удалось. Доминиканский дуэт продемонстрировал впечатляющую игру в атаке, но победную точку поставил блок. Динамовки смогли закрыть именно Ольгу Бирюкову, основного нападающего «Заречья». Итоговый счет 29:27 и 3:0. Казань завоевала третий трофей в сезоне. Теперь, чтобы добиться полного триумфа, команде Зорана Терзича осталось завоевать Кубок России

Волейбол Динамо-Ак Барс Заречье Финал Чемпионат России Зоран Терзич Казань

 

