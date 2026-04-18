«Денвер» стартует с победы над «Миннесотой» в напряженном первом матче серии плей-офф

Первый матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз» завершился победой хозяев со счетом 116:105. Несмотря на травму Энтони Эдвардса и проблемы Николы Йокича в начале игры, «Денвер» смог переломить ход встречи благодаря выдающейся игре Джамала Мюррэя и слаженным действиям всей команды. Никола Йокич оформил трипл-дабл, а Джамал Мюррэй стал самым результативным игроком матча. «Миннесота» продемонстрировала командную игру, но не смогла найти ответ на атакующий потенциал «Наггетс».

В 2024 году «Миннесота» сумела выбить действующего чемпиона «Денвер» из плей-офф , однако в этом сезоне история повторилась, и эти две команды вновь встретились на первой стадии постсезона. Противостояние между Николом Йокичем и Энтони Эдвардс ом, двумя главными звездами лиги, вызывало огромный интерес еще до начала серии, но уже в первом матче стало ясно, что одному из фаворитов придется столкнуться с серьезными трудностями.

Стартовый поединок оправдал ожидания, показав напряженную борьбу и неожиданные повороты. С самого начала игры «Денвер» столкнулся с проблемами. Никола Йокич, обычно демонстрирующий безупречную игру, допустил три потери мяча всего за 12 минут на паркете, что является крайне нехарактерным для лидера «Наггетс». В то время как гости из «Миннесоты» удивляли своей атакующей эффективностью, хозяева, напротив, играли практически безобразно. Лишь к концу первой четверти «Денвер» начал показывать признаки жизни, но отставание было уже существенным — 33:23 в пользу «Миннесоты».

Во второй четверти ситуация на площадке начала меняться. Джамал Мюррэй взял на себя роль лидера, активно «таща» свою команду вперед. Отличную поддержку «волкам» оказывал Айо Досунму со скамейки запасных, который не только уверенно забрасывал трехочковые, но и демонстрировал надежную игру в защите. Хозяева, благодаря усилиям Мюррэя, подобрались к сопернику вплотную — 40:43. Однако в этот момент Энтони Эдвардс, после одного из подборов, скорчился от боли, взявшись за колено. Несмотря на очевидное повреждение, Эдвардс продолжил игру, но стало понятно, что он играет с травмой, что могло сказаться на его эффективности.

«Наггетс» существенно прибавили в розыгрыше мяча, эффективно блокируя подходы Йокича под кольцо. В ответ Никола реализовал два трехочковых броска. «Миннесота» же полагалась на своего лидера, Эдвардса, который, несмотря на травму, уверенно проходил в «краску» и завершал атаки. Тем не менее, это не помешало «Денверу» сравнять счет (62:62), выиграв вторую четверть с разницей в 10 очков — 39:29.

Третья четверть началась с рывка «Денвера» 6:0, в котором четыре очка записал на свой счет Йокич. «Миннесота» испытывала серьезные трудности в нападении, набрав всего одно очко за первые три минуты. После точных бросков Джулиуса Рэндла и Дивинченцо, «Джокер» и его партнеры ответили аналогичным образом, заставив главного тренера «Миннесоты» Криса Финча взять тайм-аут. Мюррэй и остальная команда «Денвера» продолжили демонстрировать великолепную игру, оформив рывок 14:0, что свидетельствовало о том, что игра начинает уходить из рук «волков». В пылу борьбы Макдэниелс толкнул Йокича в спину, получив технический фол. Лишь благодаря выходу со скамейки Эдвардса и точному трехочковому от Майка Конли, «Миннесота» избежала катастрофического отставания в четверти, проиграв ее со счетом 31:17.

Заключительная четверть началась с успешного отрезка от гостей, когда Рэндл, Гобер и Досунму набрали семь очков на троих. После тайм-аута Адельмана, Эдвардс поразил кольцо дальним броском, вернув «Миннесоту» в игру. Однако дальнее попадание Кристиана Брауна и комбинация «2+1» от Йокича охладили пыл гостей. За шесть минут до конца матча «Денвер» вел со счетом 100:95, и эта разница сохранялась еще три минуты (106:101).

В концовке хозяева продемонстрировали хладнокровие, эффективно реализовав свои моменты, особенно со штрафной линии. «Наггетс» одержали победу со счетом 116:105, начав серию с уверенного выигрыша. Статистика матча показала, что наиболее результативным игроком стал Джамал Мюррэй, набравший 30 очков, 5 подборов и 7 передач. Никола Йокич, как всегда, был невероятно полезен во всех аспектах игры, оформив трипл-дабл: 23 очка, 12 подборов и 10 передач. Аарон Гордон также внес значительный вклад, добавив 16 очков и 7 подборов.

В составе «Миннесоты» все игроки стартового состава внесли существенный вклад, набрав более 12 очков. Энтони Эдвардс, несмотря на травму, стал лучшим в своей команде с 22 очками, 9 подборами и 7 передачами. Руди Гобер показал отличную игру под кольцом, набрав 17 очков и 10 подборов. Матч в целом был очень равным, и «Денвер» чаще бросал со штрафной линии, большинство фолов на себе собрал Мюррэй, который безупречно их реализовывал. По остальным статистическим показателям команды были практически идентичны. Однако, несмотря на все усилия «Миннесоты», у них не нашлось достойного ответа на гений Йокича и эффективную игру Мюррэя. Первая победа в серии — за действующими чемпионами, «Денвером»





Баскетбол НБА Плей-Офф Денвер Наггетс Миннесота Тимбервулвз Никола Йокич Энтони Эдвардс Джамал Мюррэй

