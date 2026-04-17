«Госуслуги» теперь позволяют записываться к врачу на более поздние даты, минуя очереди

Правительство России утвердило постановление, которое разрешает гражданам использовать портал «Госуслуги» для записи на приём к врачу и на диагностические исследования на даты, превышающие установленные сроки ожидания. Это решение направлено на повышение доступности медицинской помощи.

Цитата из документа, опубликованная «РИА Новости», гласит: «Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу и проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований на дату, превышающую установленные настоящей программой сроки ожидания оказания медицинской помощи». Это означает, что в случае, если стандартные очереди на приём к нужному врачу или на проведение исследований затягиваются, пациенты смогут выбрать более позднюю дату, гарантируя себе запись. Важно отметить, что такая возможность будет доступна исключительно через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или через региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Таким образом, цифровизация медицинских сервисов выходит на новый уровень, делая процесс записи максимально прозрачным и унифицированным. Порядок осуществления такой записи и конкретные предельные сроки, на которые может быть сделана запись, будут определены в рамках территориальных программ государственных гарантий. Это позволит учитывать региональные особенности системы здравоохранения и потребности населения в каждом конкретном субъекте Российской Федерации. Такая децентрализованная система установления сроков призвана обеспечить баланс между общими стандартами доступности и локальными потребностями. Недавние новости о росте популярности портала «Госуслуги», которым уже пользуются 120 миллионов человек, свидетельствуют о высоком уровне доверия граждан к цифровым государственным сервисам. В связи с этим, расширение функционала портала, особенно в такой чувствительной сфере, как здравоохранение, является закономерным шагом. Для первой записи на приём к врачу через «Госуслуги» потребуется предоставить базовые данные: дату рождения, номер СНИЛС, дать согласие на обработку персональных данных и пройти авторизацию на портале. Эти меры обеспечивают безопасность данных и персонализированный подход к каждому пользователю. Ожидается, что данное нововведение значительно упростит процесс получения своевременной медицинской помощи, сократит время ожидания и повысит удовлетворенность граждан работой системы здравоохранения





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines