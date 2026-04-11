«Газпром нефть» сообщила о снижении чистой прибыли в 2025 году на фоне волатильности цен на нефть

«Газпром нефть» опубликовала финансовые результаты за 2025 год, отметив снижение чистой прибыли, но рост добычи углеводородов и переработки нефти. Аналитики прогнозируют улучшение показателей в 2026 году.

Чистая прибыль «Газпром нефти» снизилась в 2025 году в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном 10 апреля отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка компании за прошлый год сократилась на 12% по сравнению с уровнем 2024 года, достигнув 3,6 трлн рублей. Операционные расходы снизились на 7%, составив 3,2 трлн рублей.

Прибыль до налогообложения сократилась в 1,9 раза, опустившись до 364,3 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) составил 1,07 трлн рублей, что на 24% меньше результата 2024 года. Отношение чистого долга к EBITDA выросло с 0,6 на конец 2024 года до 1,2 на 31 декабря 2025 года. Падение финансовых показателей компания объясняет неблагоприятной рыночной конъюнктурой, в частности, снижением цен на нефть и укреплением рубля в прошлом году. При этом долговая нагрузка сохраняется на комфортном уровне, оставаясь ниже 1,5, отмечается в пресс-релизе.\Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя финансовые результаты, отметил, что в 2025 году компания работала в условиях высокой волатильности мировых цен на нефть, усиления санкционного давления и ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Несмотря на эти сложные обстоятельства, операционные показатели «Газпром нефти» в 2025 году продемонстрировали рост. Добыча углеводородов в прошлом году увеличилась на 3% по сравнению с показателем 2024 года и достигла рекордного значения – 130,7 млн тонн нефтяного эквивалента. Рост добычи был обусловлен реализацией крупных проектов на Ямале и в Восточной Сибири, а также эффективной работой компании на зрелых месторождениях, подчеркивает «Газпром нефть». Объем нефтепереработки в 2025 году вырос на 2% по сравнению с уровнем предыдущего года, достигнув рекордного показателя в 43,9 млн тонн. В результате компания нарастила производство бензина до 10 млн тонн. Динамика по отношению к 2025 году компанией не приводится. Важно отметить, что в 2025 году было освоено производство белых масел, созданных полностью из отечественной компонентной базы. Эти масла широко применяются в пищевой, медицинской, текстильной промышленности, фармацевтике и производстве парфюмерно-косметических изделий. Сеть автозаправочных станций (АЗС) «Газпром нефти» по итогам 2025 года насчитывала 1585 станций. В течение года были открыты 36 новых АЗС. Наибольшее количество новых станций было открыто в Красноярском крае, Московской и Новосибирской областях. Компания планирует дальнейшее увеличение добычи углеводородов в 2026 году.\Основной причиной снижения выручки и других финансовых показателей компании стала неблагоприятная рыночная конъюнктура, выраженная в низких ценах на нефть и одновременном росте курса рубля по отношению к доллару, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С ней солидарен руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Эксперты сходятся во мнении, что выраженная в рублях цена российской нефти в 2025 году снизилась на четверть. Дополнительными факторами, оказавшими влияние на финансовые результаты, стали высокий дисконт в цене российской Urals к стоимости нефти Brent и воздействие санкционных ограничений, отмечает Мильчакова. Она напоминает, что финансовые результаты других нефтяных компаний снизились по тем же причинам. При этом «Газпром нефть», в отличие от некоторых других крупных игроков отрасли, несет значительные затраты на добычу нефти на арктическом шельфе, а также активно развивает другие дорогостоящие проекты, подчеркивает Мильчакова. Она обращает внимание на то, что, несмотря на сложные рыночные условия, компания продемонстрировала рост добычи углеводородов и переработки нефти. Финальные дивиденды «Газпром нефти» за второе полугодие 2025 года могут составить от 17,3 до 21,7 рублей на акцию, в зависимости от доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, прогнозирует эксперт. Суммарные дивиденды за 2025 год могут составить от 34,6 до 39 рублей на акцию, с дивидендной доходностью в диапазоне 6,5-7%, подсчитала она. По оценке Бахтина, финальные дивиденды могут составить от 15,5 до 21,6 рублей на акцию. На фоне ожидаемого роста цен на нефть в 2026 году, финансовые показатели компаний российской нефтяной отрасли, включая «Газпром нефть», продемонстрируют положительную динамику, считает Мильчакова. По ее прогнозу, выручка «Газпром нефти» в 2026 году составит от 3,9 до 4 трлн рублей, что означает рост на 8-11%, а скорректированный показатель EBITDA увеличится на 17-21,5%, достигнув 1,25-1,3 трлн рублей. По состоянию на 19:10 по московскому времени 10 апреля, стоимость одной акции компании составляла 525,7 рублей, что примерно на 1% меньше, чем на момент закрытия предыдущей торговой сессии, согласно данным торгов. Капитализация компании оценивалась в 2,49 трлн рублей





