«Борнмут» проводит расследование в связи с перепиской Хименеса с несовершеннолетней девушкой

📆5/8/2026 2:27 PM
Клуб «Борнмут» начал внутреннее расследование после появления в сети скриншотов переписки защитника Алекса Хименеса с 15-летней девушкой. Игрок не будет участвовать в матче против «Фулхэма». В других новостях обсуждаются продажа Батракова, логистика «Сочи», прозвище Арбелоа и мнения о «Баварии» и «Ливерпуле».

В последние дни в сети появились скриншоты переписки между защитником « Борнмут а» Алексом Хименесом и 15-летней девушкой. Клуб оперативно отреагировал на ситуацию, начав внутреннее расследование . В официальном заявлении « Борнмут а» указано, что игрок не будет включен в состав на предстоящий матч Премьер-лиги против «Фулхэма», а также подчеркнуто, что клуб не будет делать дополнительных комментариев до завершения расследования.

По данным испанского издания Marca, в переписке Хименес признался, что никогда не встречался с девушками такого возраста, и выразил желание увидеться с ней. Однако позже он осознал возможные последствия и заявил, что было ошибкой разговаривать с ней, так как не хочет проблем. В то же время в других новостях футбола обсуждаются различные темы. Например, агент хавбека «Локомотива» Алексея Батракова прокомментировал возможную продажу игрока, отметив, что клуб рассматривает его уход, но не готов расстаться с ним любой ценой.

Гендиректор «Сочи» рассказал о сложностях с логистикой, связанных с перевозкой команды, и подчеркнул, что это сплотит коллектив. В «Реале» испанские игроки пренебрежительно называют тренера Арбелоа «конусом», что связано с его позицией в обороне во время игровой карьеры. Экс-капитан «Баварии» Кан высказался о системе игры команды под руководством Компани, отметив ее уязвимость и необходимость иметь план Б. Директор «Баварии» также высказался о судействе в матче с «ПСЖ», отметив, что многие решения были не в пользу команды.

Гвардиола пошутил о форме Доку в этом сезоне, сказав, что когда футболисты играют хорошо, это благодаря тренеру, а когда плохо – дело в них.

«Буде-Глимт» прокомментировал ситуацию с Хайкиным, который не смог сыграть за Норвегию, отметив, что процесс еще не завершен. Артета отреагировал на критику празднования «Арсеналом» выхода в финал Лиги чемпионов, подчеркнув важность уважения к любому мнению. Слот высказался о сезоне «Ливерпуля», отметив, что даже три победы не изменят общее мнение о команде. Гави перед матчем с «Реалом» заявил, что команда стремится к победе и набрать 100 очков в сезоне, что было бы историческим достижением

