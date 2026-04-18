«Барселона» подала жалобу в УЕФА на судейство: клуб заявляет о серьезном ущербе

📆4/18/2026 1:23 AM
Руководство «Барселоны» выразило свое возмущение судейскими решениями в недавнем матче, подав официальную жалобу в УЕФА . По словам вице-президента клуба Йорди Юсте, клуб понес значительный экономический и спорт ивный ущерб из-за серии, как они считают, грубых ошибок арбитров. Юсте подчеркнул, что при наличии шести человек в судейской бригаде такое количество просчетов недопустимо и наносит вред футбол у в целом.

Он отметил, что клуб стремится к конструктивному диалогу с УЕФА, чтобы улучшить качество судейства и избежать подобных ситуаций в будущем, несмотря на вылет из турнира. Особое внимание в жалобе уделено спорному эпизоду с игрой рукой игрока «Атлетико», который, по мнению «Барселоны», должен был привести к назначению пенальти. Юсте заявил, что клуб обязан подавать подобные жалобы, чтобы добиться улучшений, поскольку ошибки, совершаемые слишком часто, нельзя оставлять без внимания. В свою очередь, арбитр, непосредственно принимавший решение по данному эпизоду, Пубиль, отметил, что его мнение по ситуации однозначно: свистка за игру рукой быть не должно, и он больше не намерен комментировать данное решение, поскольку УЕФА уже представил свою версию событий. «Барселона» в своем заявлении для УЕФА указала на накопление судейских ошибок, которые, по мнению клуба, напрямую повлияли на результат противостояния и привели к существенным спортивным и экономическим потерям. Эта жалоба является не первым случаем, когда клуб выражает недовольство работой судейского корпуса, что свидетельствует о нарастающей проблеме в испанском и европейском футболе. Комментируя ситуацию, президент Ла Лиги Хавьер Тебас признал, что проблемы в судействе существуют во всех соревнованиях, и арбитры, как и все люди, совершают ошибки. Он подчеркнул важность постоянного совершенствования судейского корпуса. Параллельно с клубными новостями, в футбольном мире продолжают обсуждаться и другие события. В частности, «Спартак» отметил свой 104-й день рождения, подчеркнув богатую историю клуба, полную трофеев и рекордов. Не обошлось без интересных заявлений о персональных делах игроков: Семеньо высказал предположение, что Бернарду Силва подвергается буллингу в «Манчестер Сити» из-за своего стиля одежды, что может создавать ему дискомфорт и чувство уязвимости. Футбольные болельщики также готовятся к предстоящим событиям, таким как Чемпионат мира, где уже объявлена стоимость билетов на транспорт, а также к матчам MLS, где примут участие известные игроки, такие как Месси и Миранчук. В Европе продолжается борьба за чемпионство: «Ланс» продемонстрировал впечатляющую игру с большим количеством ударов и владением мячом, вырвав победу на последних минутах, в то время как «Атлетико» под руководством Диего Симеоне, несмотря на критику за «отвратительный футбол», продолжает добиваться результатов. Интерес к трансферному рынку также не утихает: «Вольфсбург» проявляет интерес к Фюллькругу, а будущее Милича в «Милане» остается под вопросом

