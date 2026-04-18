«Атлетико» и «Реал Сосьедад»: Финал Кубка Испании – Битва за трофей с историческим подтекстом

В преддверии финала Кубка Испании, который сведет «Атлетико» и «Реал Сосьедад», анализируем пути команд к решающему матчу, их мотивацию, исторические параллели и ключевых игроков. Оба клуба стремятся завоевать престижный трофей, демонстрируя при этом разный стиль игры и имея свои козыри. «Атлетико», под руководством Диего Симеоне, известен своей прагматичностью и неуступчивостью, в то время как «Сосьедад» под руководством нового тренера стал играть более ярко и атакующе. Особое внимание уделяется стадиону «Ла Картуха», который уже приносил удачу обоим клубам в прошлом. Матч обещает стать настоящим украшением испанского футбольного сезона.

Встреча « Атлетико » и «Реала Сосьедад» в финал е Кубка Испании — событие, которое зрело давно. Оба клуба, преодолев полу финал ьные барьеры в сезоне-2025/2026, наконец-то сразятся за трофей , обещая болельщикам настоящее футбол ьное зрелище.

Для «Атлетико» этот финал представляет собой главный вызов на внутренней арене до конца сезона, поскольку в Ла Лиге команда уже гарантировала себе место в Лиге чемпионов и потеряла шансы на чемпионство.

Путь к финалу для мадридцев был непростым: в полуфинале они одержали эпическую победу над «Барселоной», но затратили на это огромное количество сил и эмоций. Ответный матч с каталонцами, который закончился со счетом 0:3 в пользу «Барсы», оставил смешанные чувства и даже породил разговоры о трусости и везении «Атлетико».

Однако, нельзя забывать о блестящей игре «матрасников» в первом полуфинальном матче на «Метрополитано», где они буквально разгромили соперника со счетом 4:0.

Важно отметить, что «Атлетико» демонстрирует отличные результаты на арене «Ла Картуха» в Севилье, где и состоится финал. В этом сезоне команда дважды одержала «сухие» победы на этом стадионе: в Ла Лиге над «Бетисом» (2:0) и в четвертьфинале Кубка Испании (5:0).

Последний матч стал одним из лучших для «Атлетико» в сезоне, с убедительной победой 5:0, в котором ярко дебютировал новоиспеченный игрок из «Аталанты», отметивившийся результативным действием 1+1.

Несмотря на недавнее поражение от «Бетиса» в чемпионате, общая статистика выступлений на «Ла Картуха» внушает оптимизм.

Для «Сосьедада» «Ла Картуха» имеет особое значение, ведь именно на этой арене команда завоевала Кубок Короля в 2021 году, прервав 34-летнюю засуху. Тот финал, запланированный на 2020 год, был отложен на год из-за пандемии COVID-19, и команды решили дождаться возможности сыграть с болельщиками.

Победа 1:0 над «Атлетиком» благодаря голу Микеля Оярсабаля с пенальти стала исторической. Интересный факт: соперником «Сосьедада» в том финале был «Атлетик», а в 1987 году, когда «Сосьедад» в последний раз выигрывал Кубок, в финале их противником был именно «Атлетико».

Последний раз «Атлетико» выигрывал Кубок Испании в 2013 году, победив в напряженном мадридском дерби «Реал». Тот матч, проходивший на «Сантьяго Бернабеу», завершился со счетом 1:1 в основное время и потребовал овертайма, где решающий гол забил Миранда.

Игра была насыщена событиями, включая удаления Криштиану Роналду и Габи, а также удаление главного тренера «Реала» Жозе Моуринью. После этой победы «Атлетико» ни разу не добирался до финала Кубка Испании, пока не совершил это в текущем сезоне.

Важным фактором для «Сосьедада» является приход нового главного тренера, который вдохнул в команду новую жизнь. Прибыв в команду зимой, он застал «Сосьедад» в середине турнирной таблицы, но смог кардинально изменить игру.

Под его руководством команда начала демонстрировать более яркий и атакующий футбол, поднявшись в таблице Ла Лиги и добравшись до финала Кубка. С момента его назначения «Сосьедад» проиграл всего три матча из восемнадцати, причем все поражения были от топ-клубов на выезде: «Реалу», «Атлетико» и «Вильярреалу».

Примечательно, что встреча с «Атлетико» на «Метрополитано» состоялась после изнурительного полуфинала Кубка, и, несмотря на меньшую глубину состава по сравнению с мадридцами, «Сосьедад» продемонстрировал достойную игру, уступив лишь с минимальным счетом 2:3.

Одним из ключевых игроков «Сосьедада» является футболист, перешедший из «ПСЖ» летом, который считается одним из самых перспективных испанских игроков своего поколения. Его адаптация в новой лиге прошла быстро, и он стал важным звеном в атаке команды.

Таким образом, финал Кубка Испании обещает быть напряженным и непредсказуемым, с участием двух мотивированных команд, каждая из которых стремится к победе и имеет свои сильные стороны





