«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты с пенальти, а судья назначил и отменил еще один 11-метровый. Матч прошел в напряженной борьбе, с множеством спорных моментов и решений арбитра. Гризманн и Льоренте выделились в составе «Атлетико», а Райс и Мадуэке — в составе «Арсенала».

35-летний форвард « Атлетико » Антуан Гризманн провел на поле все 90 минут, пробежал почти 10 км, нанес четыре удара и попал в перекладину в одном из эпизодов.

Этот приз лучшему игроку матча — скорее красивый жест, учитывая, что он сыграл свой последний матч в Лиге чемпионов на домашнем для себя поле. Выделить кого-то одного сложно, но в «Атлетико» всегда выделяют Сауля Ньигога, который успевает везде и никогда не подводит команду. В принципе, именно он заработал пенальти и создал момент для Лукмана. Гризманн активно участвовал как в атаке, так и в защите, но к 65-й минуте заметно устал, лишь к концу матча пришел в себя.

Выделить кого-то одного сложно, но в «Атлетико» всегда выделяют Сауля Ньигога, который успевает везде и никогда не подводит команду. В принципе, именно он заработал пенальти и создал момент для Лукмана. Да, в «Реале» он бы был очень полезен, по сути, это 185-сантиметровый Васкес, который также может сыграть опорника или плеймекера.

Мне немного жаль, что в «Атлетико» все же его чаще используют для разрушения игры соперника, потому что в первые пару лет он тащил команду в созидании больше. Альварес гол привез отчасти. Есть менее заметные, но хорошо сыгравшие игроки: Пубиль был уверенным, Льоренте, как обычно, стабилен, а Кардозо в центре поля выиграл много борьбы. Вот кто замотивирован больше остальных в «Атлетико» уйти на высокой ноте с долгожданным кубком Лиги чемпионов после неудачной попытки в финале.

Жаль, что победа не состоялась уже сейчас, но ответный матч уже гарантированно снимет все вопросы. Так любой середняк мотивирован брать Лигу чемпионов, как условные «Акс» и «Тоттенхэм» недавно, но их удел — проигрывать топам.

На мотивации далеко не уедешь. У «Арсенала» выделить можно только Райса по полезности и объему, а также по относительной заметности и вовлеченности во все атакующие действия. Имхо, МБП матча — Льоренте. Потом Альварес.

Худший игрок матча — Кардосо. У «Арсенала» выделить можно только Райса по полезности и объему, а также по относительной заметности и вовлеченности во все атакующие действия — это Мадуэке. Саттон о пенальти в игре с «Атлетико»: «Шокирующие решения не в пользу «Арсенала». Мяч отскочил от голени Уайта, Ганцко наступил на стопу Эзе — контакт был».

Артета про отмену пенальти на Эзе: «Был явный контакт, это против правил. Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния». Симеоне недоволен пенальти в ворота «Атлетико»: «Контакт был минимальным, а это полуфинал Лиги чемпионов.

В первом тайме игра была равной, во втором мы были лучше «Арсенала». Артета про 1:1 с «Атлетико»: «Чистый пенальти на Эзе, не понимаю, почему отменили. Первые два назначены по делу, хотя в АПЛ бы их не дали».

«Арсенал» повторил свою рекордную серию без поражений в Лиге чемпионов. У команды Артеты 10 побед и 3 ничьих в этом сезоне. Экс-арбитр Фернандес про 3 пенальти «Арсенала» и «Атлетико»: «Контакт Ганцко и Дьокереша — игровой эпизод. Рука Уайта была отставлена от тела — это 11-метровый.

Эзе симулировал». Лига чемпионов. 1/2 финала.

«Атлетико» сыграл 1:1 с «Арсеналом» в первом матче — Дьокереш и Альварес забили с пенальти, судья назначил и отменил еще один 11-метровый. Джеррард о пенальти за руку Уайта: «Поведение Симеоне заставило Маккели передумать — все понимают, что это не было явной ошибкой. На судей повлиял вчерашний эпизод с рукой Дэвиса». Директор «Атлетико» Алемани после 1:1 с «Арсеналом»: «Нам не хватило удачи.

Первый пенальти слишком легковесный — в еврокубках такие не назначают». Дьокереш после 1:1 с «Атлетико»: «Не знаю, почему отменили пенальти на Эзе, но я не видел ни один из них. Дома с нашими фанатами все будет иначе».

«Атлетико» вдвое чаще «Арсенала» бил по воротам в матче Лиги чемпионов — 18 ударов против 9. Гризманн попал в перекладину на 63-й минуте. Коке про 1:1 с «Арсеналом»: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда.

«Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне». Каррагер о пенальти в ворота «Арсенала»: «11-метровые за игру рукой — пятно на репутации Лиги чемпионов. Вчера было еще хуже, но его не должно быть в моменте с Уайтом»





