Мадридский «Атлетико» потерпел очередное разочарование, уступив «Реал Сосьедаду» в финале Кубка Испании в серии пенальти. Команда продолжает свою безтрофейную серию, а критика в адрес главного тренера усиливается.

Мадридский « Атлетико » вновь остался без трофеев по итогам сезона 2025/2026, потерпев поражение от « Реал Сосьедад а» в финале Кубка Испании. Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались баски – 4:3. Этот результат ознаменовал продолжение затянувшейся серии клуба без больших побед, начавшейся в 2021 году. Нынешняя кампания, несмотря на некоторые успехи, оказалась омрачена этим разочарованием.

В Ла Лиге «матрасники» занимают четвертое место, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона, где им предстоит встреча с лондонским «Арсеналом» в полуфинале. Однако, учитывая финальную игру в Кубке, перспективы выглядят не столь радужными. Критика в адрес команды и главного тренера, обвиняемого в трусливой тактике и излишней осторожности, звучит всё громче. Некоторые эксперты отмечают, что стиль игры «Атлетико» в последних матчах, включая противостояние с «Барселоной», не впечатляет и не позволяет рассчитывать на успех против топовых европейских клубов, таких как «ПСЖ» или «Бавария», которые, по их мнению, способны разгромить команду за один тайм. Подобные настроения усиливаются после неудачи в финале Кубка, где команда, по мнению многих, выглядела безвольной. В то же время, «Реал Сосьедад» отпраздновал заслуженную победу, продемонстрировав характер и стойкость в серии пенальти. Вратарь басков Марреро стал героем матча, отразив удары Серлота и Альвареса, что позволило его команде завоевать почетный трофей. Параллельно с этим, в английской Премьер-лиге продолжаются свои перипетии. «Челси» переживает не лучший период, проиграв четыре матча подряд в чемпионате без забитых мячей. Хуже дела обстояли лишь в 1912 году, когда команда потерпела пять поражений подряд, не отметившись ни одним голом. Между тем, «Манчестер Юнайтед» под руководством Карика демонстрирует положительную динамику. В 12 матчах с новым тренером команда одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Особо стоит отметить последнюю победу над «Челси» со счетом 1:0, которая стала первой для «МЮ» за последние три игры и свидетельствует о стремлении команды улучшать свои результаты и двигаться вперед. В отечественном футболе также не обходится без интересных событий и дискуссий. Спортивный директор «Спартака» по случаю 104-летия клуба прокомментировал факт окраски дома Зингера в красно-белые цвета, отметив, что в Санкт-Петербурге много болельщиков «Спартака», и такое внимание к клубу вполне естественно. О судействе в российском футболе высказался Заур Тедеев, отметив, что по трактовкам правил складывается впечатление, будто российские арбитры играют в другой футбол по сравнению с европейскими коллегами. Тренер «Пари НН» Шпилевский, комментируя ничью 1:1 с «Динамо», посетовал на работу одного из судей, который, по его мнению, усложнил игру команде, но при этом высоко оценил характер и самоотдачу своих подопечных. Все эти события, от финалов кубков до перипетий национальных чемпионатов, подчеркивают непредсказуемость и драматичность современного футбола, где каждый матч и каждая деталь могут сыграть решающую роль





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Атлетико Реал Сосьедад Кубок Испании Футбол Поражение

United States Latest News, United States Headlines

