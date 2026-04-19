«Атлетико» без трофеев с 2021 года: поражение в финале Кубка Испании от «Реал Сосьедада»
📆4/19/2026 1:46 AM
Мадридский «Атлетико» потерпел очередное разочарование, уступив «Реал Сосьедаду» в финале Кубка Испании в серии пенальти. Команда продолжает свою безтрофейную серию, а критика в адрес главного тренера усиливается.

Мадридский « Атлетико » вновь остался без трофеев по итогам сезона 2025/2026, потерпев поражение от « Реал Сосьедад а» в финале Кубка Испании. Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались баски – 4:3. Этот результат ознаменовал продолжение затянувшейся серии клуба без больших побед, начавшейся в 2021 году. Нынешняя кампания, несмотря на некоторые успехи, оказалась омрачена этим разочарованием.

В Ла Лиге «матрасники» занимают четвертое место, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона, где им предстоит встреча с лондонским «Арсеналом» в полуфинале. Однако, учитывая финальную игру в Кубке, перспективы выглядят не столь радужными. Критика в адрес команды и главного тренера, обвиняемого в трусливой тактике и излишней осторожности, звучит всё громче. Некоторые эксперты отмечают, что стиль игры «Атлетико» в последних матчах, включая противостояние с «Барселоной», не впечатляет и не позволяет рассчитывать на успех против топовых европейских клубов, таких как «ПСЖ» или «Бавария», которые, по их мнению, способны разгромить команду за один тайм. Подобные настроения усиливаются после неудачи в финале Кубка, где команда, по мнению многих, выглядела безвольной. В то же время, «Реал Сосьедад» отпраздновал заслуженную победу, продемонстрировав характер и стойкость в серии пенальти. Вратарь басков Марреро стал героем матча, отразив удары Серлота и Альвареса, что позволило его команде завоевать почетный трофей. Параллельно с этим, в английской Премьер-лиге продолжаются свои перипетии. «Челси» переживает не лучший период, проиграв четыре матча подряд в чемпионате без забитых мячей. Хуже дела обстояли лишь в 1912 году, когда команда потерпела пять поражений подряд, не отметившись ни одним голом. Между тем, «Манчестер Юнайтед» под руководством Карика демонстрирует положительную динамику. В 12 матчах с новым тренером команда одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Особо стоит отметить последнюю победу над «Челси» со счетом 1:0, которая стала первой для «МЮ» за последние три игры и свидетельствует о стремлении команды улучшать свои результаты и двигаться вперед. В отечественном футболе также не обходится без интересных событий и дискуссий. Спортивный директор «Спартака» по случаю 104-летия клуба прокомментировал факт окраски дома Зингера в красно-белые цвета, отметив, что в Санкт-Петербурге много болельщиков «Спартака», и такое внимание к клубу вполне естественно. О судействе в российском футболе высказался Заур Тедеев, отметив, что по трактовкам правил складывается впечатление, будто российские арбитры играют в другой футбол по сравнению с европейскими коллегами. Тренер «Пари НН» Шпилевский, комментируя ничью 1:1 с «Динамо», посетовал на работу одного из судей, который, по его мнению, усложнил игру команде, но при этом высоко оценил характер и самоотдачу своих подопечных. Все эти события, от финалов кубков до перипетий национальных чемпионатов, подчеркивают непредсказуемость и драматичность современного футбола, где каждый матч и каждая деталь могут сыграть решающую роль

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Евросоюз введет визы для граждан СШАЕвросоюз введет визы для граждан СШАЕвропейский союз введет визы для американских граждан в 2021 году, передает CNN .
Read more »

Шаманов заявил, что прекращение СНВ-3 может привести к катастрофеШаманов заявил, что прекращение СНВ-3 может привести к катастрофеШаманов напомнил, что скоро закончится действие еще одного договора между Россией и США в сфере ядерного вооружения и рассказал, чем грозит его прекращение
Read more »

Абитуриенты смогут подать заявления во все вузы России онлайн в 2024 годуАбитуриенты смогут подать заявления во все вузы России онлайн в 2024 годуТестирование суперсервиса 'Поступление в вуз онлайн' пройдет в течение приемных кампаний 2020/2021 и 2021/2022 годов в специально отобранных вузах
Read more »

Голикова озвучила статистику смертности в РоссииГоликова озвучила статистику смертности в РоссииСмертность в декабре 2021 года снизилась на 19,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, однако в январе-ноябре 2021 г
Read more »

Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Маси сделали козлом отпущения, хотя он действовал в рамках полномочий»Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Маси сделали козлом отпущения, хотя он действовал в рамках полномочий»Бывший гоночный директор ФИА и «Формулы-1» Нильс Виттих считает, что руководство чемпионата поступило несправедливо, решив фактически уволить Майкла Маси после Гран-при Абу-Даби 2021 года, на котором определился чемпион того сезона.
Read more »

У «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка ИспанииУ «Атлетико» нет трофеев с 2021 года. Сегодня проиграли «Сосьедаду» по пенальти в финале Кубка Испании«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» в финале Кубка Испании (2:2, 3:4 по пенальти).
Read more »



