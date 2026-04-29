«Арсенал» обновил клубный рекорд по беспроигрышной серии в Лиге чемпионов

Лондонский «Арсенал» установил новый клубный рекорд по количеству матчей без поражений в Лиге чемпионов, достигнув отметки в 13 игр. Первый матч полуфинала против «Атлетико» завершился вничью 1:1, вызвав споры вокруг решений арбитра.

Лондонский « Арсенал » установил новый клубный рекорд по количеству матчей без поражений в Лиге чемпионов, достигнув отметки в 13 игр. Этот впечатляющий результат позволяет команде Микеля Артеты с уверенностью смотреть в будущее и претендовать на высокие места в престижном турнире.

Последний раз «канониры» не проигрывали на протяжении столь длительного периода в сезоне 2005/2006, когда дошли до финала Лиги чемпионов. Текущая серия включает в себя 10 побед и 3 ничьи, что свидетельствует о стабильности и надежности игры команды. Первый матч полуфинала против мадридского «Атлетико» завершился вничью 1:1, оба гола были забиты с пенальти. Несмотря на это, «Арсенал» продемонстрировал достойную игру и показал, что способен бороться с сильными соперниками.

Матч на «Метрополитано» вызвал немало споров, особенно в отношении решений арбитра. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил недовольство отменой пенальти в ворота его команды, считая, что нарушение было очевидным. Экс-арбитр Фернандес также прокомментировал спорные моменты, отметив, что контакт между игроками в некоторых эпизодах был скорее игровой, чем нарушением правил. Однако, он признал, что пенальти, назначенный за игру рукой Уайта, был оправданным.

Статистика матча также говорит в пользу «Атлетико», который нанес вдвое больше ударов по воротам, чем «Арсенал» (18 против 9). Гризманн даже попал в перекладину, что могло изменить ход встречи. Тем не менее, капитан «Атлетико» Коке заявил, что «Арсенал» не создал серьезных проблем его команде, за исключением сомнительного пенальти. Аналитики и эксперты расходятся во мнениях относительно перспектив «Арсенала» в Лиге чемпионов.

Некоторые, как, например, Парлор, считают, что «ПСЖ» и «Бавария» обладают большей атакующей мощью и будут сложными соперниками для «канониров». Другие, напротив, уверены, что «Арсенал» способен пройти «Атлетико» в ответном матче и даже победить «ПСЖ» или «Баварию». Важную роль в успехе команды может сыграть возвращение в строй травмированных игроков, таких как Тимбер и Калафьори, которые усилят защиту. Комментаторы также отмечают, что «Арсенал» способен «засушить» игру соперника и использовать свои возможности в атаке.

В целом, ситуация остается напряженной и непредсказуемой, и исход противостояния будет зависеть от множества факторов, включая тактику, физическую форму игроков и, конечно же, удачу. Кроме того, стоит отметить, что «Арсенал» перед матчем просил проверить газон на «Метрополитано», но УЕФА не обнаружил нарушений





