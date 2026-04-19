Head Topics

«Аль-Наср» громит «Аль-Васль» в Лиге чемпионов Азии, Роналду вновь демонстрирует класс

Спорт News

📆4/19/2026 2:53 PM
📰sportsru
150 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 80% · Publisher: 63%

«Аль-Наср» одержал уверенную победу 3:0 над «Аль-Васль» в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии. Криштиану Роналду открыл счет, а также в матче отличились Мартинес и Аль-Амри. На фоне этой победы вновь актуализировалась дискуссия о сравнении Роналду с Месси, где португалец продемонстрировал свои многочисленные достижения.

В азиатской Лиге чемпионов завершился четвертьфинальный матч, где саудовский « Аль-Наср » одержал уверенную победу над своим соотечественником « Аль-Васль » со счетом 3:0. Поединок, проходивший в Объединенных Арабских Эмиратах, показал доминирование одной из команд с первых минут. Уже на 11-й минуте португальская звезда Криштиану Роналду открыл счет, мастерски отправив мяч в левый угол ворот после точного паса от защитника. Этот гол стал началом разгрома для соперника и подтвердил высокий класс игрока.

Второй мяч в ворота «Аль-Васль» отправил Мартинес, удвоив преимущество своей команды. А окончательный счет в матче установил Аль-Амри, забив третий гол и обеспечив «Аль-Наср» комфортное положение перед ответной игрой. Стоит отметить, что трансляцию матча осуществляли «ВидеоСпортс» совместно с ТВ Старт, предоставив болельщикам возможность наблюдать за ярким выступлением команды.

На фоне этого успеха, вновь вспыхнула дискуссия о сравнении Роналду с Лионелем Месси. После того, как Криштиану Роналду приближается к рубежу в 1000 забитых мячей на профессиональном уровне, некоторые комментаторы утверждают, что он не достоин стоять в одном ряду с аргентинцем. Однако, статистика и карьерные достижения португальца говорят сами за себя. Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, будучи лучшим бомбардиром турнира, и привел свою сборную к победе на Чемпионате Европы, продемонстрировав выдающиеся результаты. В то время как успехи Месси в Лиге чемпионов и на Кубке Америки, по мнению некоторых, во многом были достигнуты благодаря командным усилиям, а его победа на Чемпионате мира 2022 года сопровождалась неоднозначными решениями судей, включая пять спорных пенальти. Таким образом, сравнивать игроков с разными стилями и достижениями всегда сложно, но Роналду, несомненно, занимает свое уникальное место в истории футбола.

В других новостях из мира футбола, тренер «Махачкалы» Евсеев после матча с «Зенитом» выразил недовольство, прокомментировав: «Очень много вопросов». Его резкие высказывания привели к двум штрафам по 100 тысяч рублей за нецензурную лексику в интервью. Комментатор Гаджиев высказал свое мнение относительно спорного пенальти «Зенита», назвав его «не таким смешным, как в Питере», но признав, что подобные назначения случаются, хотя и не соответствуют духу игры для специалистов. Тем временем, вратарь «Валенсии» Мамардашвили получил травму в дерби с «Эвертоном» и был унесен на носилках, что привело к выходу на поле третьего вратаря «Ливерпуля» Вудмена, так как основной голкипер Алиссон также находится в лазарете.

Анализируя игру «Зенита» против «Махачкалы», Баранник отметил «невзрачность» петербургской команды и малое количество моментов, что контрастирует с «искрометным» футболом «Краснодара», который играет более «академично и прагматично». После поражения в Кубке Испании, Гризманн выразил свою любовь к «Атлетико» и призвал команду оставаться гордой и страстной, отметив, что приятно видеть команду, стремящуюся осчастливить болельщиков. Ловчев, комментируя ситуацию в ЦСКА, призвал руководство «нормализовать ситуацию», предполагая, что в команде существует раскол или разногласия по поводу Челестини и Мойзеса. Гендиректор «Динамо» Пивоваров отметил, что клуб будет следовать утвержденной формуле лимита на легионеров, выразив предпочтение постепенным изменениям.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-19 17:52:57