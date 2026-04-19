«Аль-Наср» одержал уверенную победу 3:0 над «Аль-Васль» в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии. Криштиану Роналду открыл счет, а также в матче отличились Мартинес и Аль-Амри. На фоне этой победы вновь актуализировалась дискуссия о сравнении Роналду с Месси, где португалец продемонстрировал свои многочисленные достижения.

В азиатской Лиге чемпионов завершился четвертьфинальный матч, где саудовский « Аль-Наср » одержал уверенную победу над своим соотечественником « Аль-Васль » со счетом 3:0. Поединок, проходивший в Объединенных Арабских Эмиратах, показал доминирование одной из команд с первых минут. Уже на 11-й минуте португальская звезда Криштиану Роналду открыл счет, мастерски отправив мяч в левый угол ворот после точного паса от защитника. Этот гол стал началом разгрома для соперника и подтвердил высокий класс игрока.

Второй мяч в ворота «Аль-Васль» отправил Мартинес, удвоив преимущество своей команды. А окончательный счет в матче установил Аль-Амри, забив третий гол и обеспечив «Аль-Наср» комфортное положение перед ответной игрой. Стоит отметить, что трансляцию матча осуществляли «ВидеоСпортс» совместно с ТВ Старт, предоставив болельщикам возможность наблюдать за ярким выступлением команды.

На фоне этого успеха, вновь вспыхнула дискуссия о сравнении Роналду с Лионелем Месси. После того, как Криштиану Роналду приближается к рубежу в 1000 забитых мячей на профессиональном уровне, некоторые комментаторы утверждают, что он не достоин стоять в одном ряду с аргентинцем. Однако, статистика и карьерные достижения португальца говорят сами за себя. Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, будучи лучшим бомбардиром турнира, и привел свою сборную к победе на Чемпионате Европы, продемонстрировав выдающиеся результаты. В то время как успехи Месси в Лиге чемпионов и на Кубке Америки, по мнению некоторых, во многом были достигнуты благодаря командным усилиям, а его победа на Чемпионате мира 2022 года сопровождалась неоднозначными решениями судей, включая пять спорных пенальти. Таким образом, сравнивать игроков с разными стилями и достижениями всегда сложно, но Роналду, несомненно, занимает свое уникальное место в истории футбола.

В других новостях из мира футбола, тренер «Махачкалы» Евсеев после матча с «Зенитом» выразил недовольство, прокомментировав: «Очень много вопросов». Его резкие высказывания привели к двум штрафам по 100 тысяч рублей за нецензурную лексику в интервью. Комментатор Гаджиев высказал свое мнение относительно спорного пенальти «Зенита», назвав его «не таким смешным, как в Питере», но признав, что подобные назначения случаются, хотя и не соответствуют духу игры для специалистов. Тем временем, вратарь «Валенсии» Мамардашвили получил травму в дерби с «Эвертоном» и был унесен на носилках, что привело к выходу на поле третьего вратаря «Ливерпуля» Вудмена, так как основной голкипер Алиссон также находится в лазарете.

Анализируя игру «Зенита» против «Махачкалы», Баранник отметил «невзрачность» петербургской команды и малое количество моментов, что контрастирует с «искрометным» футболом «Краснодара», который играет более «академично и прагматично». После поражения в Кубке Испании, Гризманн выразил свою любовь к «Атлетико» и призвал команду оставаться гордой и страстной, отметив, что приятно видеть команду, стремящуюся осчастливить болельщиков. Ловчев, комментируя ситуацию в ЦСКА, призвал руководство «нормализовать ситуацию», предполагая, что в команде существует раскол или разногласия по поводу Челестини и Мойзеса. Гендиректор «Динамо» Пивоваров отметил, что клуб будет следовать утвержденной формуле лимита на легионеров, выразив предпочтение постепенным изменениям.

Футболисты «Атлетико» после финального матча Кубка Испании заявили, что боролись до конца и чувствовали поддержку болельщиков со всего мира





