«Ак Барс» в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Металлург» в пяти матчах

Казанский «Ак Барс» завершил серию с «Металлургом» со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина. Это шестой финал в истории клуба, что сравняло его с ЦСКА по этому показателю. Команда Анвара Гатиятулина продемонстрировала сбалансированную игру, где все четыре тройки нападающих приносили пользу. В другом полуфинале «Авангард» ведет 3-2 в серии у «Локомотива», но ярославцы продлили противостояние после победы в пятом матче.

Пятый матч полуфинала Кубка Гагарина между « Ак Барс ом» и « Металлург ом» стал последним в серии. Казанцы победили в Магнитогорске (4:3 ОТ) и завершили противостояние (4-1). Они сыграют в решающей серии впервые с 2023 года и в шестой раз в истории.

По этому показателю клуб сравнялся с ЦСКА, который ранее был рекордсменом КХЛ. Также «Ак Барс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на его счету три выигранных финала — столько же, сколько у ЦСКА и «Металлурга». В другом полуфинале омский «Авангард» ведет 3-2 в серии у действующего чемпиона — ярославского «Локомотива».

Сейчас смешно вспоминать, как в сентябре после неудачного начала сезона пошли слухи об отставке главного тренера казанского «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Многие считали, что он слишком мягок с игроками, что и погубило его в прошлом сезоне. Когда один из лидеров команды заваливается в отель ближе к утру перед решающим матчем плей-офф, это как раз и говорило о недостаточном авторитете тренера. Нет, Гатиятулин не стал закручивать гайки, но определенно стал жестче.

И ведь в прошлом году состав казанцев был немногим хуже. Но каждый был сам за себя, а кого-то в команде и вовсе терпеть не могли. Конечно, никогда не бывает такого, чтобы все были друзьями, но взаимное уважение — обязательный атрибут успешной команды. И в нынешнем «Ак Барсе» посторонних нет.

При этом никто не ноет об уменьшении игрового времени, а принимает ту роль, которую определили тренеры. Тот же Дмитрий Яшкин спокойно играет в третьей тройке и заколотил уже семь шайб в плей-офф.

«Металлург» сильно подкосила травма Дмитрия Силантьева — всё же игра магнитогорцев зависима от первой тройки, а она выглядела далеко не так ярко, как в оптимальном составе. У казанцев же максимальную пользу приносили все четыре тройки — в заключительном, пятом матче серии по разу отличились нападающие каждой. Перед началом плей-офф говорилось о нестабильности «Ак Барса», но, когда пошли победы, все стали замечать, какой же мастеровитый у команды состав.

Например, играющий в четвертой тройке Пустозеров забил уже четыре гола при небольшом игровом времени. Шикарный плей-офф проводят Артем Галимов и Александр Барабанов, оформивший победный голы в двух сериях подряд. Против «Трактора» и минского «Динамо» чуть выпадал Александр Хмелевский, но против «Магнитки» и он выдал шикарные матчи, набрав в серии суммарно пять (3+2) очков. Когда команда становится чемпионом, всегда можно с ходу назвать главную кандидатуру на приз самому ценному игроку и две запасные.

Надевать перстни на пальцы игроков «Ак Барса», конечно, рано, но в случае победы претендентов будет как минимум шесть-семь. Шикарно играет основной вратарь Тимур Билялов, а из первой пары защитников Никита Лямкин – Митчелл Миллер каждый достоин титула MVP. Важнейшие голы забивают Галимов и Барабанов, а Кирилл Семенов просто железный человек без слабых мест и нервов.

Игрок «Ак Барса» Илья Карпухин — о старте Кубка Гагарина, серии с «Трактором» и принципиальности противостояния с родным клубом Казань не видела Кубка Гагарина восемь лет — с 2018-го. Очень близок «Ак Барс» был в 2023-м с Вадимом Шипачевым и Александром Радуловым, но в седьмом матче проиграл ЦСКА. Теперь таких громких имен в команде нет, зато есть команда без слабых мест. С набравшимся кубкового опыта, в том числе финального, Биляловым, с очень крепкой линией обороны и сбалансированным нападением.

И никто им не страшен. Ведь они уверены в себе и ни на что не отвлекаются. Впереди — большая цель. Днем ранее «Авангард» не смог повторить то, что удалось «Ак Барсу».

В пятом матче «Локомотив» включил режим монстров (4:0) и продлил серию как минимум до шестой игры в Омске. Ярославцы на чемпионском опыте зацепились за полуфинал, показав, что их не стоит списывать раньше времени. В самый нужный момент серии вернулась реализация, а вратарь Даниил Исаев вспомнил, что не зря получил приз лучшему голкиперу сезона, и отыграл на ноль. Серия по-прежнему в руках команды Ги Буше.

Она может позволить себе еще одну осечку, в то время как «Локомотиву» проигрывать нельзя. В Омске на стороне «Авангарда» будет мощная поддержка заполненной до отказа арены. Это важный фактор в плей-офф, особенно после выездного поражения. Ярославцам надо совершить еще один мини-подвиг, чтобы продлить серию.

Буше с большой вероятностью перестроит команду после неудачи на выезде. Нападение «ястребов» дало сбой в пятом матче, но есть стойкое ощущение, что это останется разовой акцией.

«Локомотиву» не нужно ничего менять, но приручить фарт надолго крайне сложно. В пятом матче Исаева несколько раз выручил каркас ворот. В Омске в аналогичных ситуациях может повезти и «Авангарду», который точно не сбавит бросковую активность при своих болельщиках. Омичей часто критикуют за чрезмерно прямолинейный хоккей: забросы по стеклу, движение «север – юг», но концепция Буше эффективна в плей-офф





