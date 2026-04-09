«Авангард» снова побеждает ЦСКА: Никитин снова повержен во втором раунде

«Авангард» уверенно обыгрывает ЦСКА во втором раунде плей-офф, демонстрируя превосходство в тактике и реализации моментов. Ключевые моменты матча, тактика обеих команд и перспективы серии.

В 2024 году хоккей ный клуб « Авангард » потерпел поражение от команды, возглавляемой Игорем Никитиным, в семи матчах второго раунда плей-офф. Спустя год ситуация повторилась, закрепив за противостоянием этих тренеров статус принципиального. На третий год « Авангард » снова встретился с двукратным чемпионом Никитиным во втором раунде, но на этот раз в Омск приехала совершенно другая команда. Хотя ЦСКА на бумаге выглядел грозно, фактически команда переживала сложный период становления.

Яркой, атакующей игры в этой паре ждать не приходилось: Никитин, оказавшийся в кризисном ЦСКА, сосредоточил внимание на игре без шайбы, уделяя особое внимание оборонительным действиям и тактической выучке. Перестройка команды потребовала много времени, в первой половине сезона оборона ЦСКА испытывала трудности, пропуская много шайб в отдельных матчах. Даже пришлось расстаться с лучшим бомбардиром команды, Даниэлем Спронгом. Однако, приложенные усилия принесли результат, и в первом раунде ЦСКА уверенно прошел СКА, продемонстрировав зрелую игру и надежность в обороне. Для Ги Буше, главного тренера «Авангарда», системная игра также является основой хоккейной философии. Буше, переехавший из НХЛ, известен как тренер, делающий акцент на обороне. Поэтому матч в Омске ожидаемо начался с упорной борьбы на каждом участке льда. Команды старались минимизировать свободное пространство, душили атаки соперника до того, как удавалось нанести бросок по воротам. Ключевым эпизодом первого периода стала травма защитника «Авангарда» Семёна Чистякова, получившего повреждение колена в результате столкновения с бывшим одноклубником Климом Костиным. Чистяков с трудом покинул площадку, однако судьи не зафиксировали нарушения правил. Первый бросок в матче состоялся лишь на пятой минуте, и его нанес ЦСКА. Гости долгое время не могли создать новых опасных моментов. В свою очередь, атаки «Авангарда» также разбивались о тщательно выстроенную оборону ЦСКА в средней зоне. «Авангард» продемонстрировал эффективность своих спецбригад: Константин Окулов, ранее выступавший за ЦСКА, огорчил свою бывшую команду, а Майкл Маклауд успешно закрывал вратаря. В целом, «Авангард» выглядел более опасно и был ближе к тому, чтобы забросить шайбу, чем позволить сопернику сравнять счет. Во втором периоде ЦСКА стал чаще владеть шайбой и периодически атаковал ворота Серебрякова. Однако за пределами этих эпизодических всплесков «Авангард» демонстрировал хладнокровную защиту, а вратарь «ястребов» надежно защищал пятак. Редкое удаление в составе хозяев стало отличным шансом для ЦСКА, но команда не смогла реализовать большинство. После потери шайбы «Авангард» организовал контратаку «два в одного», завершившуюся голом Майкла Маклауда с передачи Джованни Фьоре. В третьем периоде, уступая в счете на две шайбы, ЦСКА выглядел неубедительно. Практически все броски в створ ворот наносились с одной и той же позиции. «Авангард» спокойно отходил назад, насыщая среднюю зону, где затухали атаки ЦСКА. Команда также грамотно контролировала шайбу в зоне атаки и выигрывала большинство единоборств на своей половине площадки. Никитин снял вратаря Гамзина за три минуты до конца матча, однако даже вшестером ЦСКА не сумел создать опасный момент и пропустил еще одну шайбу в пустые ворота от Окулова. Концовка матча запомнилась стычкой между игроками. Исходя из текущей формы ЦСКА и уверенной игры «Авангарда», сложно представить, что серия затянется. Однако, очевидно, что армейцам легче играть, когда они ведут в счете. В противоположной ситуации команда Буше легко читала тактику ЦСКА и превосходила соперника во всех компонентах игры





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Авангард ЦСКА Игорь Никитин Ги Буше Плей-Офф КХЛ Хоккей

United States Latest News, United States Headlines