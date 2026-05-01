«Авангард» на пороге финала Кубка Гагарина, Костюк встретится с Миррой в финале Мадрида, РПЛ покажут в Бразилии и другие спортивные новости
📆5/1/2026 4:42 AM
В мире спорта произошли значительные события: «Авангард» близок к выходу в финал Кубка Гагарина, Костюк сыграет с Миррой в финале Мадрида, РПЛ расширяет аудиторию в Бразилии, а волейбольный матч отменили из-за спорного мяча. В футболе обсуждают «Золотой мяч», худшие трансферы сезона и критикуют VAR.

Хоккейный клуб «Авангард» находится в шаге от финала Кубка Гагарина после победы над «Атлантом» с разницей в +51 очко. Команда одержала победу в серии первого раунда со счетом 4-2.

В другом матче «Филадельфия» переиграла «Бостон» и вывела серию в седьмой матч, сравняв счет 3-3 после начального отрыва соперника 1-3. В теннисе украинка Марта Костюк встретится с россиянкой Миррой Андриановой в финале турнира в Мадриде. Это будет их первое личное противостояние на таком уровне. Российская Премьер-лига (РПЛ) расширяет свои границы: матчи чемпионата теперь будут транслироваться в Бразилии, что может привлечь новых болельщиков.

Однако не все новости в мире спорта радуют. Волейбольный матч был отменен из-за использования мяча с желто-синей раскраской, что вызвало споры и недовольство среди участников. В футболе Кейн, игрок «Баварии», считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча» по версии TNT Sports. За ним следуют Олисе, Ямаль, Райс и Мбаппе.

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил руководителям палестинской и израильской федераций сделать совместное фото, но палестинец отказался, сославшись на политическую ситуацию. В Англии худшим трансфером сезона в Премьер-лиге признан Висса, а Исак занял четвертое место в этом непочетном рейтинге. Бывший игрок «Ливерпуля» Стив Макманаман выступил с критикой правила игры рукой, считая его вредным для футбола. Лотар Маттеус уверен, что «Бавария» выйдет в финал Лиги чемпионов, несмотря на сложный матч с «ПСЖ».

Бывший игрок «Челси» Эбуэ поделился своей историей развода, рассказав о потере имущества и денег. Капитан «Зенита» Нигматуллин высказался о системе VAR, назвав ее несправедливой и убивающей романтику футбола

