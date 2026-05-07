Head Topics

«Авангард» на грани финала, но «Локомотив» снова перечеркнул все надежды

Спорт News

«Авангард» на грани финала, но «Локомотив» снова перечеркнул все надежды
КХЛАвангардЛокомотив
📆5/7/2026 12:20 AM
📰sportsru
229 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 112% · Publisher: 63%

Сезон-2025/26 стал для «Авангарда» первым шагом к построению клуба-фаворита, но в полуфинале плей-офф КХЛ омский клуб уступил «Локомотиву» в седьмом матче. Ги Буше признал, что ярославцы — лучшая команда лиги, и объяснил, почему «Авангард» не смог пройти этот этап.

За последние годы « Авангард » пережил немало изменений. После чемпионства в 2021 году, когда команду возглавлял Боб Хартли, омский клуб остался без большинства ключевых игроков. Из того состава на месте остались лишь Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков.

Клим Костин провел в команде пару месяцев, но Ги Буше быстро разочаровался в нем.

«Авангарду» не удалось продлить чемпионский путь, а бесконечные трансферы и смена тренеров заставляли команду начинать каждый сезон заново. Сезон-2025/26 стал первым, когда «Авангард» серьезно занялся построением клуба-фаворита. Ги Буше получил время и ресурсы, чтобы пересобрать команду под себя, и довел ее до седьмого матча полуфинала. Однако «Локомотив» перечеркнул всю кропотливую работу омского клуба.

В составе ярославцев больше нет Владимира Ткачева, которого заменили на работоспособного Эндрю Потуральски. Нет и таких игроков, как Евгений Кулик, который в плей-офф под руководством Буше показал лучшую результативность в карьере. Лица поменялись, но даже забивающих потолок подписаний и оборонительная система, схожая с «Локомотивом», не помогли «Авангарду» преодолеть это препятствие. Личную задачу Буше выполнил лишь наполовину: он переиграл коллектив Игоря Никитина (ЦСКА, 4-1), но справиться с его бывшей командой по-прежнему не получается.

«Локомотив» — хозяин собственной эпохи. «Авангарду» не повезло оказаться в ситуации, когда раз за разом натыкаешься на одного грамотно выстроенного соперника. «Локомотив» начал строиться с 2021 года. После поражения в финале от Омска (2-4) Игорь Никитин уехал в Ярославль, чтобы создать уникальную основу для борьбы за трофей.

Никитина там уже нет, а дело его живет. Не зря Боб Хартли ничего не менял. Главные слова Ги Буше после завершения противостояния с «Локомотивом» звучали так: «Нужно понимать, что мы встречались с лучшей командой лиги. Этот коллектив строился пять лет.

Мы еще не там, чуть-чуть не достает нам до «Локо». Но это «чуть-чуть» — больше, чем один голевой момент. За ним и правда скрывается серьезная подготовка, в том числе и за пределами льда. За минуту до завершения основного времени в шестом матче «Авангард» вел 2:0.

За 33 секунды до сирены в той же игре «Авангард» все еще выигрывал 2:1. Проведи по-другому полминуты — мы бы оценивали другую финальную пару.

«Локомотив» не дал слабину, а нашел внутреннюю энергию для чуда. «Авангард» сыграл неправильно — тренер уже признавал. Поэтому такой итог. События седьмого матча вторичны.

Для их понимания лучше всего перенестись в прошлое на два года. Седьмая встреча второго раунда плей-офф, «Авангард» принимает «Локомотив», счет — 0:2. Авторами голов в той встрече стали Артур Каюмов и Максим Березкин. Оба до сих пор остаются лидерами и важными лицами костяка «Локомотива».

Они-то и запускали чемпионский «Локо». Даниил Исаев, Георгий Иванов, Максим Шалунов, Рушан Рафиков — все выросли и заматерели в Ярославле. 39-летний Александр Радулов дал необходимые драйв и энергию, чтобы «Локомотив» превратился в команду без слабых мест. Ее все еще можно перебегать в отдельно взятом матче, но безумно сложно отправить отдыхать раньше финала. Даже такому яркому по именам Омску.

Комментируя вклад Максима Березкина, Боб Хартли выдал ключевую вещь: «Он создан для плей-офф». Такие слова легко подойдут каждому хоккеисту «Локомотива». И в этом отличие «Локо» от других команд КХЛ. Лучшая версия каждого игрока Ярославля проявляется именно в играх на вылет.

Они могут не набить цифры в статистику за регулярку, но любой покажет себя потом. В «Авангарде» эти вещи точно осознавали. К «Локомотиву» хорошо подготовились, поэтому Омск вел 2-0 и 3-1. Буше не принимал импульсивных решений, по возможности берег лидеров (как Дамира Шарипзянова в пятом матче), не стеснялся тактической бойни с отбросами и откатами.

Не зря до последней минуты шестой встречи «Авангард» находился на пару шагов ближе к финалу. Все матчи «Авангарда» в сезоне-2025/26 были наполнены драматизмом: лютые битвы с Магнитогорском, уникальная развязка с «Нефтехимиком» (5:6), срывы Ги Буше — на судей, соперников и собственных игроков. Однако после гола Максима Березкина это осталось в прошлом и потеряло какое-либо значение. Для Омска сезон завершен.

Буше проиграл все пять полуфиналов плей-офф в карьере! Теперь и с «Авангардом». До сих пор не могу понять, как можно было слить 100% победную серию, будучи тремя ногами в финале?? 30 секунд до конца 6 игры, 2 шайбы преимущество... косите их, удаляйтесь, тараньте лбом, что хотите делайте, но не дайте сравнять. Как???

Как можно было так слить??? Сейчас можно вспоминать, что привело к поражению в серии. И ошибки тренера, и ошибки игроков, и ошибки судей, но теперь это уже история. Всем болельщикам «Авангарда» — не унывать, оставаться преданными команде

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

КХЛ Авангард Локомотив Ги Буше Плей-Офф

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

АПЛ возобновляет партнерство с Coca-Cola после четырехлетнего перерываАПЛ возобновляет партнерство с Coca-Cola после четырехлетнего перерываОбновленный трехлетний контракт стартует с сезона 2025/26
Read more »

ВХЛ утвердила состав участников и структуру чемпионата на сезон‑2025/26ВХЛ утвердила состав участников и структуру чемпионата на сезон‑2025/26Правление Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) утвердило состав участников сезона‑2025/26, сообщает пресс‑служба лиги.
Read more »

Распродажа состава и банкротство – что грозит «Витязю» из Fonbet КХЛРаспродажа состава и банкротство – что грозит «Витязю» из Fonbet КХЛПодмосковному клубу необходимо найти почти 2 млрд рублей, чтобы заявиться на сезон 2025/26
Read more »

Внутрисезонный турнир и Суперкубок в Сербии: как изменится Единая лига ВТБВнутрисезонный турнир и Суперкубок в Сербии: как изменится Единая лига ВТБВ сезоне 2025/26 в чемпионате впервые сыграют только российские команды
Read more »

«Арсенал» обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов, покер Мбаппе принес победу «Реалу»«Арсенал» обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов, покер Мбаппе принес победу «Реалу»В среду, 26 ноября, завершился пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.
Read more »

Динамо Мх (2:1) 26 апреля. Мир Российская Премьер-Лига 2025-26. Протокол матчаДинамо Мх (2:1) 26 апреля. Мир Российская Премьер-Лига 2025-26. Протокол матчаОнлайн трансляция матча Краснодар (Краснодар) - Динамо Мх (Махачкала), Мир Российская Премьер-Лига 2025-26, 26 апреля
Read more »



Render Time: 2026-05-07 03:25:24