«Авангард» на грани финала, но «Локомотив» снова перечеркнул все надежды

Сезон-2025/26 стал для «Авангарда» первым шагом к построению клуба-фаворита, но в полуфинале плей-офф КХЛ омский клуб уступил «Локомотиву» в седьмом матче. Ги Буше признал, что ярославцы — лучшая команда лиги, и объяснил, почему «Авангард» не смог пройти этот этап.

За последние годы « Авангард » пережил немало изменений. После чемпионства в 2021 году, когда команду возглавлял Боб Хартли, омский клуб остался без большинства ключевых игроков. Из того состава на месте остались лишь Дамир Шарипзянов и Семен Чистяков.

Клим Костин провел в команде пару месяцев, но Ги Буше быстро разочаровался в нем.

«Авангарду» не удалось продлить чемпионский путь, а бесконечные трансферы и смена тренеров заставляли команду начинать каждый сезон заново. Сезон-2025/26 стал первым, когда «Авангард» серьезно занялся построением клуба-фаворита. Ги Буше получил время и ресурсы, чтобы пересобрать команду под себя, и довел ее до седьмого матча полуфинала. Однако «Локомотив» перечеркнул всю кропотливую работу омского клуба.

В составе ярославцев больше нет Владимира Ткачева, которого заменили на работоспособного Эндрю Потуральски. Нет и таких игроков, как Евгений Кулик, который в плей-офф под руководством Буше показал лучшую результативность в карьере. Лица поменялись, но даже забивающих потолок подписаний и оборонительная система, схожая с «Локомотивом», не помогли «Авангарду» преодолеть это препятствие. Личную задачу Буше выполнил лишь наполовину: он переиграл коллектив Игоря Никитина (ЦСКА, 4-1), но справиться с его бывшей командой по-прежнему не получается.

«Локомотив» — хозяин собственной эпохи. «Авангарду» не повезло оказаться в ситуации, когда раз за разом натыкаешься на одного грамотно выстроенного соперника. «Локомотив» начал строиться с 2021 года. После поражения в финале от Омска (2-4) Игорь Никитин уехал в Ярославль, чтобы создать уникальную основу для борьбы за трофей.

Никитина там уже нет, а дело его живет. Не зря Боб Хартли ничего не менял. Главные слова Ги Буше после завершения противостояния с «Локомотивом» звучали так: «Нужно понимать, что мы встречались с лучшей командой лиги. Этот коллектив строился пять лет.

Мы еще не там, чуть-чуть не достает нам до «Локо». Но это «чуть-чуть» — больше, чем один голевой момент. За ним и правда скрывается серьезная подготовка, в том числе и за пределами льда. За минуту до завершения основного времени в шестом матче «Авангард» вел 2:0.

За 33 секунды до сирены в той же игре «Авангард» все еще выигрывал 2:1. Проведи по-другому полминуты — мы бы оценивали другую финальную пару.

«Локомотив» не дал слабину, а нашел внутреннюю энергию для чуда. «Авангард» сыграл неправильно — тренер уже признавал. Поэтому такой итог. События седьмого матча вторичны.

Для их понимания лучше всего перенестись в прошлое на два года. Седьмая встреча второго раунда плей-офф, «Авангард» принимает «Локомотив», счет — 0:2. Авторами голов в той встрече стали Артур Каюмов и Максим Березкин. Оба до сих пор остаются лидерами и важными лицами костяка «Локомотива».

Они-то и запускали чемпионский «Локо». Даниил Исаев, Георгий Иванов, Максим Шалунов, Рушан Рафиков — все выросли и заматерели в Ярославле. 39-летний Александр Радулов дал необходимые драйв и энергию, чтобы «Локомотив» превратился в команду без слабых мест. Ее все еще можно перебегать в отдельно взятом матче, но безумно сложно отправить отдыхать раньше финала. Даже такому яркому по именам Омску.

Комментируя вклад Максима Березкина, Боб Хартли выдал ключевую вещь: «Он создан для плей-офф». Такие слова легко подойдут каждому хоккеисту «Локомотива». И в этом отличие «Локо» от других команд КХЛ. Лучшая версия каждого игрока Ярославля проявляется именно в играх на вылет.

Они могут не набить цифры в статистику за регулярку, но любой покажет себя потом. В «Авангарде» эти вещи точно осознавали. К «Локомотиву» хорошо подготовились, поэтому Омск вел 2-0 и 3-1. Буше не принимал импульсивных решений, по возможности берег лидеров (как Дамира Шарипзянова в пятом матче), не стеснялся тактической бойни с отбросами и откатами.

Не зря до последней минуты шестой встречи «Авангард» находился на пару шагов ближе к финалу. Все матчи «Авангарда» в сезоне-2025/26 были наполнены драматизмом: лютые битвы с Магнитогорском, уникальная развязка с «Нефтехимиком» (5:6), срывы Ги Буше — на судей, соперников и собственных игроков. Однако после гола Максима Березкина это осталось в прошлом и потеряло какое-либо значение. Для Омска сезон завершен.

Буше проиграл все пять полуфиналов плей-офф в карьере! Теперь и с «Авангардом». До сих пор не могу понять, как можно было слить 100% победную серию, будучи тремя ногами в финале?? 30 секунд до конца 6 игры, 2 шайбы преимущество... косите их, удаляйтесь, тараньте лбом, что хотите делайте, но не дайте сравнять. Как???

Как можно было так слить??? Сейчас можно вспоминать, что привело к поражению в серии. И ошибки тренера, и ошибки игроков, и ошибки судей, но теперь это уже история. Всем болельщикам «Авангарда» — не унывать, оставаться преданными команде





