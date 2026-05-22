Ярославский "Локомотив" становится обладателем Кубка Гагарина за второй раз подряд

Ярославский "Локомотив" стал обладателем Кубка Гагарина за второй раз подряд, проведя мощный сезон и защитив звание действующих обладателей трофея. Ярославцы также угодили Боба Хартли вернуться в КХЛ и провели серию плей-офф, в которой обыграли московский "Спартак", уфимский "Салават Юлаев", омский "Авангард" и казанский "Ак Барс".

Ярославский"Локомотив" второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина и проводил Боба Хартли на пенсию. Очередной сезон КХЛ завершен. РИА Новости Спорт вспоминает, каким был этот год в хоккее.

Когда Игорь Никитин вместе со своим тренерским штабом неожиданно расторг контракт с ярославским"Локомотивом", едва приведя"железнодорожников" к их первому в клубной истории Кубку Гагарина, и принял шикарное предложение от московского ЦСКА, перспективы ярославцев закрепиться в элите Континентальной хоккейной лиги подверглись сомнениям. По сути клуб лишился того специалиста, который за несколько лет построил мощную систему, способную привести к достижению высоких результатов. Однако эти опасения оказались ложными. По крайней мере, на один сезон.

"Локомотив", сохранив практически весь чемпионский состав и сенсационно уговорив Боба Хартли вернуться в КХЛ, провел мощный сезон и остался на вершине. Ярославцы по итогам регулярного чемпионата стали лучшей командой Западной конференции и вошли в тройку лидеров в сводной турнирной таблице"регулярки", а в плей-офф преодолели чемпионский путь и защитили звание действующих обладателей Кубка Гагарина. В погоне за трофеем подопечные Хартли поочередно обыграли московский"Спартак" (4-1), уфимский"Салават Юлаев" (4-0), омский"Авангард" (4-3) и казанский"Ак Барс" (4-2).

Конечно, этого успеха могло и не случиться, не упусти"Авангард" свою путевку в финал как за последние 30 секунд до конца основного времени шестого матча серии, так и преимущество в счете 3:1 в седьмой игре противостояния, но на то чемпионский характер и опыт и называются таковыми, что для достижения цели они делают разницу.

"Локомотив" по итогам сезона-2025/26 стал шестым клубом КХЛ, кому удалось выиграть Кубок Гагарина более одного раза, и четвертым — завоевавшим трофей дважды подряд. Наставник ярославцев Боб Хартли же стал шестым тренером в истории лиги, кто поднял над собой главный трофей КХЛ более одного раза за карьеру: в список элитных тренеров-чемпионов также входят Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок (оба выиграли по три Кубка Гагарина), Вячеслав Быков, Игорь Никитин и Сергей Федоров (все — по два трофея).

По итогам серии с"Ак Барсом" Хартли со словами"Я устал, я уже старый" публично объявил о завершении тренерской карьеры. Полная итоговая статистика Боба в КХЛ — 238 побед в 383 матчах в качестве главного тренера. Что касается"Ак Барса", то казанцы пусть и повторили рекорд столичного ЦСКА по числу участии в финалах Кубка Гагарина (6), но не смогли выйти в единоличные лидеры лиги по числу выигранных трофеев.

"Барсы" остались на одной строчке вместе с армейцами и магнитогорским"Металлургом" по количеству выигранных Кубков Гагарина (3). Если же говорить о противостоянии клубов Западной и Восточной конференций, то Запад увеличил свое преимущество: девять побед против семи у Востока (в сезоне-2008/09, когда чемпионом стал"Ак Барс", разделения на конференции не было).

Самый ценный игрок плей-офф — Даниил Исаев ("Локомотив"), 16 побед в 22 матчах, 93,2% отраженных бросков, 1,71 коэффициент надежности, пять игр"на ноль"; Лучший бомбардир плей-офф и лучший бомбардир-защитник в плей-офф — Митчелл Миллер ("Ак Барс"), 23 очка (7+16) в 20 матчах;Лучший ассистент плей-офф — Миллер, 16 передач в 20 матчах;Лучший бомбардир регулярного чемпионата — Сэм Энэс ("Динамо" Минск), 89 очков (32 гола и 57 передач);Лучший бомбардир-защитник регулярного чемпионата — Дамир Шарипзянов ("Авангард"), 67 очков;Золотая клюшка" (самый ценный игрок регулярного чемпионата) — Владимир Ткачев ("Металлург"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"), Сэм Энас ("Динамо" Минск); Лучший вратарь — Семен Вязовой ("Салават Юлаев"), Даниил Исаев ("Локомотив"), Никита Серебряков ("Авангард"); Приз имени Алексея Черепанова (лучшему новичку сезона) — Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Матвей Поляков (СКА), Михаил Федоров ("Металлург");Исторический юбилей Вадима Шипачева — форвард минского"Динамо" по ходу сезона стал первым игроком в истории КХЛ, кому удалось достичь и преодолеть отметку в 1000 очков за карьеру в лиге; Лучший бомбардир"регулярки" Сэм Энас, набрав 89 очков, повторил рекорд результативности в рамках одного чемпионата КХЛ.

В сезоне-2023/24 те же рекордные 89 баллов набрал Никита Гусев; Самая результативная команда регулярного сезона —"Металлург". Магнитогорцы забросили 252 шайбы в 68 матчах чемпионата и установили новый рекорд КХЛ; Самый результативный защитник регулярного сезона — Дамир Шарипзянов. Капитан"Авангарда" набрал 67 очков в 66 матчах чемпионата и установил новый рекорд лиги по числу результативных действий в рамках одной"регулярки"; Самый результативный защитник плей-офф — Митчелл Милле





