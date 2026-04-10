Яркие выступления недели в NBA: Флэгг, Йокич, Вембаньяма и другие

Яркие выступления недели в NBA: Флэгг, Йокич, Вембаньяма и другие
NBAКупер ФлэггНикола Йокич
📆4/10/2026 3:47 PM
Обзор самых впечатляющих индивидуальных перформансов в NBA за период с 4 по 10 апреля, включая впечатляющие выступления новичков и опытных игроков, готовящихся к плей-офф.

Несмотря на приближение плей-офф и задачи, стоящие перед клубами, регулярный чемпионат NBA продолжает радовать яркими индивидуальными выступлениями игроков, даже тех команд, которые уже не претендуют на высокие места. Давайте рассмотрим наиболее впечатляющие перформансы , произошедшие в период с 4 по 10 апреля, демонстрирующие силу духа и мастерство игроков, стремящихся оставить свой след в лиге, а также перспективных новичков, готовых заявить о себе.

Одним из ярчайших представителей нового поколения стал 19-летний Купер Флэгг из «Далласа». После череды травм лидеров команды и обмена Энтони Дэвиса в «Вашингтон», он взял на себя роль главной ударной силы клуба из Техаса. Это оказалось нелёгкой задачей, но Флэгг продемонстрировал уникальный подход к игре. Он не только стал лидером по игре, но и вошел в число лучших по нескольким ключевым статистическим показателям, включая очки (в среднем 21,0), подборы (6,7), передачи (4,6) и перехваты (1,2). Свою исключительность Купер подтвердил в матче против «Орландо», набрав 51 очко, сделав 6 подборов и отдав 3 передачи. Этот результат сделал его самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 50 очков в одном матче. Но на этом его триумф не закончился — в следующей же игре против «Лейкерс» он записал на свой счет 45 очков, 8 подборов и 9 передач, едва не оформив потрясающий трипл-дабл. Ведя борьбу за звание лучшего новичка с Коном Книппелом, Флэгг активизировался под конец регулярного чемпионата, несмотря на то, что «Даллас» уже утратил шансы на попадание в плей-офф. В то время как другие команды борются за место в плей-офф, молодые игроки получают шанс проявить себя, показывая выдающиеся результаты, которые запомнятся надолго. Далее следует столкновение двух мощных бигменов. Никола Йокич из «Денвера» и Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» устроили настоящее шоу в очном противостоянии. «Самородки» отыгрывались на протяжении всей игры и сумели перевести встречу в овертайм, где и дожали «шпор», одержав победу со счетом 136:134. Искрометная игра Николы Йокича, едва не оформившего трипл-дабл (40 очков, 8 подборов, 13 передач и 3 блок-шота), сыграла решающую роль в этом успехе. Вембаньяма также выдал впечатляющую игру, набрав 34 очка, сделав 18 подборов, 7 передач и 5 блок-шотов. Эти два игрока продемонстрировали высочайший уровень мастерства, что вызвало восхищение у болельщиков. Еще одним примером восходящей звезды является 19-летний Джеремаи Фирс из «Нью-Орлеана». От новичков редко ожидают стабильности, особенно когда команда испытывает трудности. Однако Фирс удивил всех, проведя все 80 игр регулярного чемпионата. Его средние показатели (13,7 очка, 3,6 подбора и 3,4 передачи) стали достойным результатом, обеспечив ему место в топ-10 новичков на протяжении всего сезона. В игре против «Юты» Фирс набрал 40 очков, показав лучший результат в своей карьере, добавив к этому 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата. Несмотря на то, что «Джаз» сливают сезон ради высокого пика на драфте, прогресс Фирса под конец регулярного чемпионата очевиден. Наконец, нельзя не отметить Райана Рупера, 21-летнего защитника, который всего за несколько дней превратился из игрока, отчисленного из «Портленда», в ключевого игрока «Мемфиса». Получив 10-дневный контракт, Рупер быстро адаптировался к новой команде и стал получать много игрового времени, учитывая проблемы «Гриззлис» с позициями разыгрывающего и атакующего защитника. В среднем за 14 игр в «Мемфисе» у Рупера 11,3 очка, 5,6 подбора и 1,8 передачи. Однако его лучший матч был против «Милуоки», где он оформил трипл-дабл: 33 очка, 10 подборов, 10 передач и 4 перехвата. Этот триумф подчеркивает его способность быстро адаптироваться и демонстрировать выдающуюся игру. Конец регулярного сезона — время, когда молодые игроки получают больше возможностей проявить себя, пока лидеры отдыхают перед плей-офф. Эта возможность появилась и у Шеннона, который за свои два сезона в «Миннесоте» в среднем набирал 4,5 очка и 1,3 подбора, обычно оставаясь игроком скамейки

NBA Купер Флэгг Никола Йокич Виктор Вембаньяма Джеремаи Фирс Райан Рупер Регулярный Сезон Перформансы

 

