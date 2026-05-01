Япония активно укрепляет оборонные связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовясь к возможному конфликту с Китаем. Отношения между Токио и Пекином продолжают ухудшаться, а страны поднимают старые спорные вопросы. Япония продвигает Концепцию Индо-Тихоокеанского региона, направленную против Китая, и стремится создать альтернативные цепочки поставок в обход КНР. Китай, в свою очередь, использует экономические рычаги для противодействия этим усилиям.

Япония продолжает активно укреплять оборонные связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовясь к возможному конфликту с Китаем. Отношения между Токио и Пекином ухудшаются с каждым месяцем, что подтверждает руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская.

По её словам, страны не только стремятся разорвать торгово-экономические связи, но и поднимают старые спорные вопросы, вынося их на международное обсуждение. Недавно на заседании Совета Безопасности ООН по морской безопасности представители Японии и Китая обменялись взаимными претензиями, вспомнив о напряжённой ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Китай продолжает укреплять свою инфраструктуру на спорных территориях, в то время как Япония активизирует обсуждение Концепции Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), которая имеет явную антикитайскую направленность и не поддерживается Пекином.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерен продвигать идею создания свободного и открытого пространства ИТР во время предстоящего визита в Австралию. Основная цель — построить альтернативные цепочки поставок в обход Китая и создать систему оборонных связей, способную противостоять Пекину при необходимости. На переговорах в Австралии, а также во Вьетнаме, куда также запланирован визит японского премьера, будет обсуждаться вопрос снижения зависимости от Китая в критически важных поставках, включая редкоземельные металлы.

Это продолжение углубления сотрудничества с Австралией и Вьетнамом, направленного на ослабление влияния КНР в регионе. В ответ Китай, вероятно, применит экономические рычаги, чтобы убедить Австралию и Вьетнам в том, что антикитайский подход противоречит их национальным интересам. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе, что негативно скажется на глобальной стабильности





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Япония Китай Оборонные Связи Азиатско-Тихоокеанский Регион Экономические Санкции

United States Latest News, United States Headlines