Посольство Японии в России заявило, что страна не рассматривает возможность передачи Украине летального оружия, ссылаясь на отсутствие соглашений и текущую ситуацию в зоне конфликта. Япония продолжает придерживаться политики невмешательства и оказывает Украине гуманитарную и экономическую помощь.

Япония продолжает придерживаться своей политики невмешательства в конфликт на Украине, отказываясь от поставок летального оружия Киеву. Как сообщили в посольстве Японии в России 23 апреля, страна не поставляла и не планирует поставлять Украине какое-либо оружие, предназначенное для ведения боевых действий.

Данное заявление стало ответом на многочисленные запросы и спекуляции относительно возможной смены позиции Токио в отношении военной помощи Украине. Представители японского диппредставительства подчеркнули, что отсутствие двустороннего соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий является одним из ключевых факторов, препятствующих подобным поставкам. Более того, текущая обстановка на территории Украины, характеризующаяся активными боевыми действиями, создает значительные логистические и юридические препятствия для безопасной и эффективной передачи военной техники.

В посольстве отметили, что Япония рассматривает ситуацию на Украине как вооруженный конфликт, что также влияет на принятие решений в отношении военной помощи. Это определение соответствует общепринятым международным нормам и принципам, регулирующим передачу вооружений в зоны боевых действий. Решение Японии воздержаться от поставок летального оружия Украине имеет глубокие исторические корни. С 1976 года в стране действовал строгий запрет на экспорт смертельного оружия, который был призван отражать пацифистскую конституцию Японии и ее стремление к мирному разрешению международных конфликтов.

Однако, в последнее время, на фоне меняющейся геополитической обстановки и растущей обеспокоенности по поводу безопасности в регионе, в Японии начались дебаты о необходимости пересмотра этой политики. В декабре 2022 года правительство Японии приняло решение о снятии запрета на экспорт смертельного оружия, но с рядом ограничений. Согласно новым правилам, экспорт оружия разрешен только в случае, если он направлен на укрепление обороноспособности страны-получателя и не способствует эскалации конфликта.

Несмотря на это изменение в политике, Япония продолжает придерживаться осторожного подхода к вопросу военной помощи Украине, отдавая предпочтение гуманитарной и экономической поддержке. Токио оказывает значительную финансовую помощь Киеву, направленную на восстановление инфраструктуры, поддержку экономики и обеспечение базовых потребностей населения. Кроме того, Япония активно участвует в международных усилиях по оказанию гуманитарной помощи Украине и поддержке украинских беженцев. Реакция на позицию Японии в России была неоднозначной.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил 9 апреля, что любое сотрудничество Японии и Украины в области вооружений может негативно сказаться на отношениях между Москвой и Токио, осложнив процесс нормализации двусторонних связей. Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность по поводу поставок западного оружия Украине, считая, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает риск его эскалации. В то же время, в России признают право Японии самостоятельно определять свою внешнюю политику и принимать решения, соответствующие ее национальным интересам.

Однако, российские эксперты отмечают, что отказ Японии от поставок летального оружия Украине может быть связан не только с ее пацифистской традицией, но и с опасениями по поводу возможных последствий для ее собственных экономических и политических интересов. Япония является важным торговым партнером России, и любое ухудшение отношений между двумя странами может негативно сказаться на экономическом сотрудничестве. Кроме того, Япония заинтересована в поддержании стабильности в регионе, и поставки оружия Украине могут привести к непредсказуемым последствиям.

В целом, позиция Японии по вопросу военной помощи Украине является результатом сложного баланса между различными факторами, включая ее исторические традиции, геополитические интересы и международные обязательства





