Японские учёные нашли связь между уровнем витамина С в крови и когнитивными функциями пожилых

Исследование с участием более двух тысяч человек показало, что высокий уровень аскорбиновой кислоты ассоциируется с большим объёмом серого вещества и прочными связями в мозге. Учёные считают, что питание, богатое витаминами, может помочь в профилактике возрастного снижения памяти, но подчёркивают, что это не замена медицинскому лечению.

Новое исследование японских учёных из Университета Хиросаки выявило потенциальную связь между высоким уровнем витамина С в крови и сохранением когнитивных функций у пожилых людей. В научной работе, опубликованной в международном издании, приняли участие 2044 добровольца в возрасте около 69 лет.

Специалисты проанализировали концентрацию аскорбиновой кислоты в сыворотке крови участников и сопоставили эти данные с результатами нейровизуализации, позволяющими оценить структурные и функциональные характеристики мозга. Основное внимание исследователей было сосредоточено на областях, критически важных для памяти, обработки эмоций и когнитивных процессов. Анализ показал, что у респондентов с повышенным содержанием витамина С наблюдался больший объём серого вещества, а также более сильные и устойчивые функциональные связи между ключевыми нейронными сетями, ответственными за высшие мозговые функции.

Автор работы, радиолог Томохиро Шинтаку, подчеркнул, что полученные результаты служат важным напоминанием о роли сбалансированного ежедневного питания в поддержании здоровья мозга в течение всей жизни. Учёные предполагают, что диета, обогащённая витаминами и антиоксидантами, может стать одним из доступных и экономичных методов профилактики возрастного когнитивного снижения.

Однако они особо отмечают, что подобные меры носит сугубо дополнительный характер и ни в коем случае не должны заменять собой регулярное медицинское наблюдение, диагностику и профессиональное лечение при уже диагностированных нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера или другие формы деменции. Это наблюдательное исследование не устанавливает причинно-следственную связь, но указывает на важную корреляцию, требующую дальнейших углублённых экспериментов, в том числе randomised контролируемых trials.

Результаты работы могут способствовать развитию новых стратегий нутрициологической поддержки для старшего поколения, направленных на сохранение независимости и качества жизни. В свете глобального старения populations такие находки приобретают особую социальную и экономическую значимость, указывая на относительно простой и безопасный потенциальный фактор_modifiable риска когнитивногоdecline. Несмотря на обнадёживающие данные, специалисты caution against megadose supplementation without medical supervision, noting that excessive intake of vitamin C can lead to adverse effects.

The key message remains the promotion of a varied diet rich in fruits, vegetables, and other natural sources of micronutrients. This study adds to the growing body of evidence linking micronutrient status with brain health in older adults, though more research is needed to fully understand the mechanisms and long-term impacts





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