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Яна Рудковская объяснила переход сына в сборную Азербайджана: спорт вне политики

Спорт News

Яна Рудковская объяснила переход сына в сборную Азербайджана: спорт вне политики
Яна РудковскаяАлександр ПлющенкоПереход В Азербайджан
📆6/7/2026 6:45 AM
📰sportsru
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Продюсер Яна Рудковская рассказала о причинах перехода ее сына Александра Плющенко в сборную Азербайджана по фигурному катанию. Она подчеркнула, что это спортивное решение, а не политическое, и что Александр продолжит тренироваться в России.

Продюсер Яна Рудковская , супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, подробно объяснила причины перехода их сына Александра Плющенко в сборную Азербайджана. В интервью она подчеркнула, что решение связано исключительно со спорт ивной необходимостью и желанием дать юному фигуристу возможность выступать на международных соревнованиях в условиях, когда российские спорт смены отстранены от многих турниров из-за санкций.

Рудковская назвала сына гражданином мира, отметив, что он никуда не уходит из российского фигурного катания, а лишь получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет, до 2031 года, когда он перейдет во взрослый разряд. Она уточнила, что Александр имеет азербайджанский паспорт, полученный до введения новых правил, и что он обязан находиться в Азербайджане 180 дней в году, но при этом продолжит тренироваться в школе своего отца в России.

Рудковская призвала не политизировать этот переход, подчеркнув, что спорт должен быть вне границ и политики, и что важно дать ребенку возможность развиваться без ограничений. Рудковская также прокомментировала реакцию общественности и коллег по цеху, отметив, что интерес к переходу сына Плющенко подогрет его фамилией. Она привела пример фигуристки Этери Тутберидзе, чья дочь имеет три гражданства и выступает то за Россию, то за Грузию, но это не вызывает такого ажиотажа.

По словам Рудковской, Азербайджан выразил заинтересованность в Александре, прислал официальный релиз и верит в его потенциал. Она добавила, что Евгений Плющенко, будучи четырехкратным олимпийским чемпионом, никогда не предаст Россию и все свои победы посвятил стране, которую любит. Продюсер подчеркнула, что школа Плющенко интернациональная, в ней тренируются дети из 13 стран, и спортсмены должны иметь свободу выбора. Обсуждение перехода Александра Плющенко в сборную Азербайджана вызвало широкий резонанс в фигурнокатательном сообществе.

Многие эксперты, включая трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину, отметили, что внимание к этому решению чрезмерно. Роднина напомнила о том, что другие фигуристы с двойным гражданством, такие как дочь Тутберидзе, не подвергаются такой жесткой критике. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал не вешать клише на 13-летнего мальчика, подчеркнув, что ситуация может измениться со временем. Фигуристка Анна Погорилая выразила любопытство по поводу того, как судьи на международных соревнованиях отнесутся к бывшему российскому спортсмену.

В то же время хореограф Илья Авербух отметил, что пример Международной федерации тенниса, которая не отстраняла россиян, демонстрирует самодостаточность этого вида спорта. Ситуация остается предметом дискуссий, и многие ждут первых соревнований с участием Александра Плющенко под флагом Азербайджана, чтобы оценить спортивную составляющую этого перехода

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Яна Рудковская Александр Плющенко Переход В Азербайджан Фигурное Катание Спортивное Гражданство

 

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