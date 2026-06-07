Ямаль о повязке на руке, политика в спорте и прогнозы на ЧМ-2026: обзор футбольных новостей

Сборник футбольных новостей: Ямаль объяснил повязку на руке, политики обсуждают возвращение России в УЕФА, эксперты дают прогнозы на чемпионат мира, трансферы и мнения о российском футболе.

Ямаль объяснил, почему играет с перевязанной рукой. Футболист рассказал, что повредил пальцы, ударив по телевизору во время игры в PlayStation. После того как пальцы распухли, он заметил, что повязка ему идет и напоминает повязку Бензема, поэтому решил ее оставить.

Этот случай стал поводом для обсуждения среди болельщиков и журналистов. Политическая ситуация в спорте продолжает влиять на российский футбол. Депутат Свищев заявил, что возвращение России в УЕФА маловероятно из-за мощного сообщества стран, страдающих русофобией, которые контролируют основных спонсоров. Тукманов также высказался о недопуске России к еврокубкам, предположив, что после завершения СВО начнется постепенное возвращение, но большинство стран УЕФА не на стороне России.

Мнения экспертов о предстоящем чемпионате мира разнятся. Гари Невилл считает, что Франция победит благодаря самой адаптивной команде, но он всегда верит в Англию, хотя что-то подсказывает, что им будет сложно. Рой Кин уверен, что для победы Англии Кейн должен быть главным в атаке, а не раздавать пасы в центре, так как он лучший в мире впереди. Андрей Канчельскис посоветовал молодым российским игрокам Батракову и Кисляку уезжать в Европу при предложении от ПСЖ, удивляясь, что Сперцян еще не уехал.

В российском футболе продолжаются трансферы. Акрон заплатит Партизану 150 тысяч евро за Благоевича с возможными бонусами в 300 тысяч, а тренер отказался от 75 тысяч, чтобы сделка состоялась. Смолов прокомментировал уход Шварца из Динамо в 2022-м, отметив, что Сандро могли лишить тренерской лицензии, а его дети подвергались буллингу в Германии, поэтому его решение понятно. Силкин считает, что в РПЛ слишком много иностранцев, и без еврокубков нет смысла держать легионеров, получающих большие деньги в запасе.

Интересные факты: Роналду есть в командах у 12,67% игроков фэнтези ЧМ-2026, Месси у 10,65%, Очоа у 3,32%. Все трое могут сыграть на рекордном 6-м чемпионате мира. Сенников не собирается на ЧМ в США, считая Супербоул более масштабным событием. Экс-директор Милана Брайда выразил сожаление о кризисе идентичности клуба и посоветовал Ибрагимовичу быть скромнее как менеджеру





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Ямаль Повязка На Руке Россия УЕФА Чемпионат Мира 2026 Трансферы

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