Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о влиянии куриных яиц на здоровье. Рассмотрены аспекты, связанные с содержанием холестерина, аллергией, заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Даны рекомендации по употреблению яиц для здоровых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Для большинства людей употребление куриных яиц в пищу не представляет угрозы для здоровья, даже если они присутствуют в ежедневном рацион е. Пищевая ценность яиц обусловлена высоким содержанием легкоусвояемого белка, который богат незаменимыми аминокислотами.

Яйца также являются источником витаминов группы B, витамина D и холина, жизненно важного для функционирования нервной системы и нормализации метаболических процессов.<\/p>

Однако, как предостерегает врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух, существуют определенные группы людей, которым следует с осторожностью относиться к включению яиц в ежедневное меню. Специалист поясняет, что опасения, связанные с высоким содержанием холестерина в желтке, не подтверждаются современными исследованиями. Влияние на липидный обмен оказывает не столько сам холестерин, сколько общее количество насыщенных жиров в рационе и сопутствующие нарушения обмена веществ. Кроме того, основная часть холестерина в организме синтезируется в печени, и лишь 10-30% поступает с пищей.<\/p>

Екатерина Кашух отмечает, что при употреблении яиц в рамках сбалансированного питания не наблюдается негативного влияния на уровень холестерина или состояние сосудов. Тем не менее, существуют ситуации, когда избыточное потребление яиц может быть нежелательным. В первую очередь, осторожность следует соблюдать людям с подтвержденной аллергией на яичный белок. Также рекомендуется ограничить употребление яиц пациентам с заболеваниями желчевыводящих путей и печени, особенно в период обострения, так как яйца обладают некоторым желчегонным эффектом.<\/p>

Врач подчеркивает, что для здорового человека употребление двух-трех яиц во время праздничного застолья не представляет опасности. Пациентам с хроническими заболеваниями пищеварения следует соблюдать умеренность или проконсультироваться с врачом. Важно помнить, что праздничный рацион, как и любой другой, должен быть сбалансированным. Не стоит забывать о других продуктах, представленных на столе, и стремиться к разнообразию в питании.<\/p>

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие, позволяя наслаждаться любимыми блюдами, включая яйца, без вреда для организма. Здоровый образ жизни и разумный подход к питанию – залог долголетия и благополучия. Важно прислушиваться к своему организму и учитывать индивидуальные особенности, а также консультироваться со специалистами при наличии каких-либо сомнений или заболеваний.<\/p>





