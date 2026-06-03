Ядовитые жуки-томкаты на пляже: насколько они опасны и как защититься

На пляже в Ростовской области отдыхающие обнаружили ядовитых жуков-томкатов. Энтомолог развеял мифы о их смертельной опасности и дал рекомендации, как избежать неприятных последствий при контакте с насекомыми.

Москва, 3 июня. На одном из пляж ей Ростовской области отдыхающие обнаружили необычных насекомых. Маленькие, не больше сантиметра, внешне напоминающие крупных муравьев, с яркой оранжево-синей окраской.

Это томкаты - жуки рода Paederus, которые при скромных размерах обладают мощным токсином. Новость быстро разлетелась по соцсетям: местные жители и туристы забеспокоились, насколько опасны эти создания и стоит ли теперь бояться пляжного сезона. Энтомолог Роман Хряпин в эксклюзивной беседе с aif.ru успокоил общественность, объяснив, что эти насекомые жили рядом с нами всегда, просто о них мало кто знал. По словам специалиста, паниковать не стоит, главное - соблюдать простые меры предосторожности.

Хряпин предупредил, что томкаты могут обитать во многих российских регионах, кроме самых северных. Эти жуки живут во влажных местах, у водоемов. Они мелкие, длинные, с характерной яркой окраской - оранжевый с синим и с металлическим блеском. Опасность возникает только в одном случае: если насекомое раздавить на коже.

В этом случае на месте контакта может появиться небольшой нарыв. Соответственно, если не давить, ничего не будет. Эксперт подчеркнул, что этих жуков можно даже брать в руки, если не давить их. Однако на некоторых нежных участках кожи даже легкое надавливание может вызвать покраснение и раздражение.

Поэтому главное правило безопасности: увидел жука - не трогай, или трогай, но осторожно. В сети можно встретить утверждения, что яд томката чуть ли не в 40 раз сильнее яда кобры. Энтомолог называет это глупостями и приводит железный аргумент: если бы это было так, то рыбаки на Волге умирали бы десятками или сотнями. На самом деле томкаты обитают во многих регионах России, включая среднюю полосу, и массовой гибели людей не фиксируется.

Так что укус кобры и контакт с томкатом - вещи несопоставимые. Но расслабляться все же не стоит. При раздавливании томката в руке можно получить нарыв или серьезное раздражение. А если случайно проглотить насекомое?

Например, если жук залетел в еду или случайно попал в рот во время купания? Хряпин пояснил, что даже если проглотить одного или двух жуков, летального исхода не будет, но можно получить временное нарушение пищеварения. Так что лучше внимательно осматривать еду на пикнике и не пить из открытых источников, куда мог заползти жук.

Если контакт с жуком все же привел к негативным последствиям, нужно промыть пораженный участок холодной водой с мылом, обработать кожу антисептиком, нанести антигистаминную мазь для снятия воспаления и зуда. При появлении сильной аллергической реакции, обширных волдырей, язв, системных симптомов (лихорадка, головная боль, тошнота) или если состояние не улучшается в течение 2-3 дней, нужно обратиться к врачу.

Токсин педерин, содержащийся в гемолимфе томкатов, при контакте с кожей вызывает сильный зуд и жжение, покраснение и отек, образование волдырей и ожогов, а в тяжелых случаях - системные реакции. Но, как подчеркивает энтомолог, все это происходит только при раздавливании. Жуки не кусаются и не жалят, они просто ползают. Для защиты от томкатов достаточно соблюдать несколько простых правил.

Не давить жуков. Если заметили насекомое, не трогайте его голыми руками - лучше убрать с помощью салфетки или бумаги. Избегать прогулок в сумерках, когда томкаты наиболее активны, особенно возле ярких источников света. Носить закрытую одежду с длинными рукавами и брюками, чтобы снизить риск контакта.

Также можно использовать москитные сетки, чтобы жуки не проникали в помещение. Проверять постель перед сном, особенно в отелях и хостелах. Не расчесывать кожу после контакта с жуком, а немедленно промыть зону контакта мыльной водой или антисептиком. Томкаты не нападают на людей, не кусаются и не жалят.

Они просто живут рядом с нами - в поймах рек, у водоемов, в траве. Опасность возникает только в одном случае: если насекомое раздавить на коже. Поэтому главная защита - это внимательность и спокойствие. Лето - сезон насекомых: комары, мошки, муравьи, осы, а теперь и томкаты.

Но это не повод отказываться от пляжного отдыха. Просто будьте внимательны, и ваш отпуск пройдет без неприятных сюрпризов. Такие случаи происходят не впервые. Подобные сообщения поступали из Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края.

Однако эксперты призывают не преувеличивать угрозу. Томкаты - часть экосистемы, они выполняют важную роль в природе, поедая мелких насекомых. Человек для них - не добыча, а случайная жертва только при неосторожном обращении. Важно помнить, что яд томкатов - не смертельный, а вызванные им кожные реакции проходят при правильном лечении.

Поэтому паника излишня, а игнорирование мер предосторожности может привести к неприятностям. Самое разумное - сохранять хладнокровие и следовать рекомендациям энтомологов. Тогда пляжный сезон останется только приятным воспоминанием





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