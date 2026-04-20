Ядерная угроза для Европы: чем обернется план Франции по передовому сдерживанию

Ядерное СдерживаниеФранцияРоссия
📆4/20/2026 12:53 PM
Россия предупредила европейские страны о последствиях участия в ядерной стратегии Франции, предполагающей размещение ракет и самолетов-носителей на базах союзников, что делает эти государства приоритетными целями для ответного удара.

Российская Федерация выступила с жестким предупреждением в адрес европейских государств, не обладающих собственным ядерным потенциалом, относительно их участия в новой оборонной стратегии Франции. Речь идет о концепции так называемого передового сдерживания, которую Париж внедряет в свою актуализированную ядерную доктрину.

Суть этой инициативы заключается в попытке рассредоточить ядерный арсенал Франции за пределами национальных границ, используя аэродромы союзников по Североатлантическому альянсу для размещения носителей, таких как истребители Rafale, оснащенные ракетами ASMP-4. Подобные планы уже вызвали серьезную обеспокоенность в Москве, поскольку они фундаментально меняют архитектуру безопасности в Европе, превращая нейтральные или ранее менее приоритетные в стратегическом плане территории в законные цели для ответного удара. На сегодняшний день о готовности поддержать французскую инициативу заявили такие страны, как Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Греция и Великобритания. Формально Париж настаивает на соблюдении буквы Договора о нераспространении ядерного оружия, аргументируя это тем, что контроль над боезарядами остается исключительно в руках французского командования, а сторонние страны лишь предоставляют инфраструктуру. Однако с точки зрения российской дипломатии и военного ведомства, такие действия представляют собой прямую угрозу национальной безопасности. Перемещение ядерного оружия ближе к российским рубежам критически сокращает подлетное время до потенциальных объектов поражения, что делает работу российских систем противоракетной обороны значительно более сложной и требует незамедлительной адаптации всего оборонного комплекса. Заместитель главы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что Москва не оставит подобные шаги без ответа. В частности, Россия вынуждена пересмотреть свои планы стратегического сдерживания и нацелить часть своих ядерных средств на те европейские страны, которые согласятся разместить у себя французские силы. Эксперты отмечают, что это приведет к крайне опасному снижению порога ядерной конфронтации. По словам аналитиков, страны, ранее считавшиеся безопасными в случае глобального конфликта, теперь автоматически попадают в список приоритетных целей. Не исключено, что ответным шагом России станет официальное развертывание дополнительных комплексов в Калининградской области, а также ускоренная разработка новых видов ракетного вооружения, способных нивелировать возникшую угрозу. Данная эскалация свидетельствует о глубоком кризисе доверия между Россией и европейскими структурами безопасности, где ядерный фактор становится инструментом прямого политического давления, заставляя мир балансировать на грани нового противостояния

Ядерное Сдерживание Франция Россия Европейская Безопасность НАТО

 

