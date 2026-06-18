Ягодный сезон в разгаре: лучшие рецепты с летними дарами природы

Ягодный сезон в разгаре. Клубника, малина, смородина, черника — выбор велик, а фантазия безгранична. Собрали лучшие рецепты с летними дарами природы: быстро, вкусно, креативно. Денис Богославский, бренд-шеф и телеведущий, рассказывает о холодном клубничном супе с йогуртом, рисовом пудинге с черникой, йогуртовом боуле с ягодами и гранолой, галете с ягодами, десерте «Павлова с ягодами», крамбле с черникой и овсяной крошкой, ягодном гаспачо, сорте из клубники и малины, салате с запечённой свёклой, черникой и козьим сыром, курице в соусе из черники и бальзамика, салате со шпинатом, клубникой и фетой, брускетте с рикоттой и ягодами, ягодном пироге на кефире, индейке с клюквенно-малиновой глазурью.

Ягодный сезон в разгаре. Клубника , малина , смородина , черника — выбор велик, а фантазия безгранична. Собрали лучшие рецепты с летними дарами природы: быстро, вкусно, креативно.

Рассказывает бренд-шеф и телеведущий Денис Богославский Холодный клубничный суп с йогуртом, Рисовый пудинг с черникой, Йогуртовый боул с ягодами и гранолой, Галета с ягодами, Десерт «Павлова с ягодами», Крамбл с черникой и овсяной крошкой, Ягодный гаспачо, Сорбет из клубники и малины, Салат с запечённой свёклой, черникой и козьим сыром, Курица в соусе из черники и бальзамика, Салат со шпинатом, клубникой и фетой, Брускетта с рикоттой и ягодами, Ягодный пирог на кефире, Индейка с клюквенно-малиновой глазурь





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