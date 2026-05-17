Юта и начинка на предстоящем Джиду

Этот материал - сопутствующий пост к обновлению платежных ведомостей НБА на следующий сезон, в котором представлен анализ состава, зарплат и перспектив клуба Юты в предстоящем летнем рынке. Также отмечены возможные сделки, планирование усиления состава и сравнение с другими командами.

Каждый день до драфта будет выходить небольшой текст о каждой из 30 команд. На очереди - Юта. Эта команда в последние годы за пределами лотерейных пиков выбирает удачнее, чем в лотерее. И ей при этом достался 2-й пик на драфте, на который выходит местная юная суперзвезда.

Полгода назад прогнозировалось, что Юта будет одной из немногих команд с местом на дорогих свободных агентах - но Джазмены решили сыграть на опережение и уже в дедлайн выменяли Джарена Джексона. Это вступающее в силу с 2026-го продление контракта сожрало все место под потолком. Но Джазмены это и не пригодилось бы - свободные агенты не рвутся в Юту.

Зато тут совсем не против остаться основной претендент на №1 драфта Эй Джей Дибанца, который учился в Юте как в школе, так и в университете. Таким образом, Джазмены активно заинтересованы в том, чтобы поменяться пиками с Вашингтоном, подняться на одну строчку выше. В день драфта мы можем увидеть интересную многостороннюю сделку, если Юта берет не защитника (а в топ-5 будет только Питерсон), то у нее оказывается избыток игроков в передней линии.

Также переход Джексона намекал на то, что минимум один из пары Маркканен-Кесслер может уйти, а ведь есть еще и №5 просногоднего драфта Эйс Бэйли. Скорее всего, в Бэл всегда видят "доплату" в возможном подъеме на драфте за №1. Из игроков старта назрел обмен Маркканена, а не Кесслера - хотя бы потому, что Кесслер вообще-то без контракта. Юта с Кесслером попала в невыгодную для всех ситуацию.

Прошлым летом не удалось договориться о продлении, так что Уокер - ограниченно свободный агент. И это статус, который не любят ни клубы, ни игроки. Уокер без контракта, но все равно отнимает 14,6 млн в платежке. Но эти фиктивные 14,6 - это даже не сумма его "квалификационного предложения".

Если он не находит долгосрочного контракта на рынке, то автоматическое продление на год с Ютой даст ему лишь 7 млн. В то время как центр выстреля дает себе в год 30 млн; В лиге мало клубов с местом под потолком, которое можно потратить на оффер-шит Кесслеру; С другой стороны, и других ценных свободных агентов на рынке почти нет.

Технически Юте ничто не мешает сохранить Кесслера; Но здесь нет гарантии, что он получит рыночный контракт; При этом и игроку трудно найти идеальные условия. Даже если придется повторять большой оффер Кесслеру, а обмена Маркканена на игрока задней линии не случится, у Юты все равно будет еще достаточно места до черты налога, чтобы добавить в состав игрока за 15 (свободный агент за миделевел) или даже 25 млн (обмен истекающих контрактов).

Юте больше нет смысла сливать сезон, ее пик теперь у Мемфиса - так что летом будут осязаемые ходы по усилению состава за счет пока еще работающих финансовых инструментов. Сейчас в зарплатной ведомости этого не видно, но через год, после переподписания/продления Кесслера и Кейонте Джорджа, Юта уже уткнется в налоговый порог. И проводить обмены станет сложнее





