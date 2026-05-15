Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы Парсеговой из-за ее слов в сериале "Метод Тутберидзе"

Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе" По информации «Спорт-Экспресса", адвокаты оценивают возможность подать иск о защите чести и достоинства из-за слов Натальи об академии «Ангелы Плющенко», произнесенных в пятом эпизоде сериала Okko " Среди прочего Наталья сказала, что в академии «нет какой-то системы, чтобы тренировка была поставлена на результат", а «есть своя система, которая скорее больше похожа на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс ».

Также мама фигуристки рассказала, что ее дочери угрожали другие родители, а «руководство школы и администрация были на стороне людей, которые там дольше находятся». Ранее «Ангелы Плющенко" и Наталья Парсегова уже судились из-за ухода дочери в школу Этери Тутберидзе. Тогда из-за нарушения условий договора суд обязал Парсегову заплатить 1,8 млн рублей. Сумма была собрана в том числе из средств, полученных за платную открытую тренировку, которую организовал штаб Тутберидзе.

Мама Парсеговой о Розанове: "Когда он стал применять методы, которые я не приемлю, мы решили, что больше не можем с ним идти дальше" "С Алисой Лю могут легко конкурировать пятнадцать наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет". Иоланда Чен о фигуристках Виктория Синицина: "Мы сейчас находимся в хорошей физической форме.

В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях" Никита Кацалапов: "На мой взгляд, конкурентов у Сизерона сейчас нет. Они с Лоранс провели большую работу и отлично скатались за минимальный срок" Александр Жулин: "Мне не обидно, что Трусова и Валиева не обратились ко мне. Ришо показал себя очень модным и разносторонним специалистом"

