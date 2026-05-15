Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы Парсеговой из-за ее слов в сериале "Метод Тутберидзе"

📆5/15/2026 7:21 PM
Юристы Плющенко проанализировали ситуацию вокруг слов матери фигуристки Парсеговой в сериале "Метод Тутберидзе" и рассматривают возможность предъявления иска по защите чести и достоинства. Адвокаты хотят обратиться с аргументами о несоответствии сказанного Натальей названию академии Плющенко и ее критике методов, применяемых тренером. Ранее фигуристка и ее мать уже судились из-за ухода в школу "Этери Тутберидзе" и отказа от тренировок с менеджером. Мама Парсегова об этом высказалась: "Там нет никакой системы, чтобы тренировка была поставлена на результат. Есть своя система, которая больше похожа на шоу-бизнес"

Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе" По информации «Спорт-Экспресса", адвокаты оценивают возможность подать иск о защите чести и достоинства из-за слов Натальи об академии «Ангелы Плющенко», произнесенных в пятом эпизоде сериала Okko " Среди прочего Наталья сказала, что в академии «нет какой-то системы, чтобы тренировка была поставлена на результат", а «есть своя система, которая скорее больше похожа на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс ».

Также мама фигуристки рассказала, что ее дочери угрожали другие родители, а «руководство школы и администрация были на стороне людей, которые там дольше находятся». Ранее «Ангелы Плющенко" и Наталья Парсегова уже судились из-за ухода дочери в школу Этери Тутберидзе. Тогда из-за нарушения условий договора суд обязал Парсегову заплатить 1,8 млн рублей. Сумма была собрана в том числе из средств, полученных за платную открытую тренировку, которую организовал штаб Тутберидзе.

Мама Парсеговой об «Ангелах Плющенко": "Там нет системы, что будет поставлена тренировка для результата. Есть своя система, которая больше похожа на шоу-бизнес" Мама Парсеговой о Розанове: "Когда он стал применять методы, которые я не приемлю, мы решили, что больше не можем с ним идти дальше"

