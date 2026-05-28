Юрист предупредил об опасности бумажных чеков: что могут узнать мошенники

Эксперт рассказал, как злоумышленники используют информацию из чеков для обмана и незаконного обогащения, и дал рекомендации по защите.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT предупредил об опасности, которую представляют бумажные чеки , оставленные на кассе.

По его словам, такие чеки могут содержать конфиденциальную информацию, способную стать лёгкой добычей мошенников. На чеке, как правило, указываются дата и время покупки, адрес магазина, общая сумма, а также данные программы лояльности. Иногда в документе присутствуют бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке, что открывает дополнительные возможности для злоумышленников. Эксперт пояснил, что, используя данные из чека, мошенники могут совершать убедительные звонки от имени банка или магазина, чтобы выведать более sensitive данные, такие как номера карт или коды подтверждения.

Кроме того, оставленные чеки используются для незаконного обогащения за счёт торговых организаций. Среди распространённых схем - попытки возврата украденного или подменённого товара по найденному чеку, получение денежных компенсаций или подарочных сертификатов. Также чужие чеки могут применяться для создания фиктивных отчётов о расходах, подделки авансовой документации и подтверждения несуществующих затрат недобросовестными организациями. Особую осторожность, по словам Хаминского, следует проявлять с чеками из магазинов техники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов.

Такие документы могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и уровень дохода покупателя. Юрист рекомендует не оставлять чеки в корзинах у касс, не выбрасывать их целиком рядом с магазином и, конечно, не публиковать фотографии чеков в социальных сетях. Более безопасной альтернативой являются электронные чеки, однако и в этом случае важно защищать электронную почту и аккаунты в сервисах магазинов. Соблюдение этих простых правил поможет минимизировать риски и избежать неприятных последствий





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Чеки Мошенники Безопасность Финансы Советы

United States Latest News, United States Headlines