Юрист Мария Ярмуш прокомментировала ситуацию вокруг слухов о смене пола первой леди Франции Брижит Макрон. По ее мнению, опасения перед медицинской экспертизой могли стать причиной длительного молчания супруги президента.

Москва, 20 сентября – АиФ-Москва. Обсуждение слухов о смене пола первой леди Франции Брижит Макрон продолжает набирать обороты, привлекая внимание общественности и юристов. Адвокаты Макронов уже заявили о намерении предоставить суду доказательства, опровергающие подобные утверждения. Однако, по мнению юриста Марии Ярмуш, Брижит Макрон могла долгое время воздерживаться от судебных разбирательств, опасаясь проведения медицинской экспертизы.

Ярмуш отмечает, что, согласно французскому законодательству, бремя доказывания ложится на плечи тех, кто распространяет подобные сведения. Другими словами, именно ответчики должны представить убедительные доказательства того, что Брижит Макрон прошла операцию по смене пола. Самой же первой леди достаточно лишь заявить о несоответствии информации действительности. Тем не менее, ответчики, в свою очередь, могут настаивать на проведении медицинской экспертизы для подтверждения своих заявлений. Однако, по мнению Ярмуш, назначение подобной экспертизы вряд ли будет принято судом, учитывая высокий статус Брижит Макрон как супруги президента Франции. По словам юриста, это не просто состоятельная и известная женщина, а ключевая фигура в политической жизни страны. Проведение медицинской экспертизы в подобном контексте может быть воспринято как вторжение в личную жизнь и создание прецедента для вмешательства в дела первых лиц государства. Это, в свою очередь, может вызвать негативную реакцию со стороны общественности и создать дополнительные сложности для судебного процесса. Ярмуш подчеркивает, что именно медицинская экспертиза является единственным способом достоверно установить правду в данном вопросе. Только анализ медицинских данных может однозначно подтвердить или опровергнуть слухи о смене пола. Отсутствие подобной экспертизы оставляет открытыми двери для спекуляций и домыслов, которые могут нанести серьезный ущерб репутации Брижит Макрон. Ярмуш предполагает, что именно страх перед возможными результатами медицинской экспертизы стал причиной, по которой Брижит Макрон долгое время не предпринимала активных действий по опровержению публикаций в СМИ. Стремление избежать публичного обсуждения личных медицинских данных, а также потенциальные риски, связанные с оглаской результатов экспертизы, могли оказать решающее влияние на ее решение. В итоге, ситуация остается неопределенной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от стратегии защиты, выбранной адвокатами Макронов, а также от решений суда, если дело все же дойдет до него. Важно отметить, что в данном случае речь идет не только о защите чести и достоинства первой леди, но и о сохранении репутации института президентства во Франции. Развитие ситуации будет внимательно отслеживаться общественностью и СМИ, и любая информация, связанная с этим делом, может оказать значительное влияние на общественное мнение. Сейчас же остается лишь ждать дальнейших шагов, которые будут предприняты сторонами





