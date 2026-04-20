Восьмилетний школьник из Оренбургской области Петр Макеев стал чемпионом мира по шахматам, успешно выступив на международных соревнованиях в Сербии под российским флагом.

Второклассник из Оренбургской области Петр Макеев добился выдающегося успеха на международной арене, став победителем первенства мира по шахматам среди юношей, которое состоялось в сербском городе Врнячка-Баня. Соревнования проходили с 14 по 21 апреля 2026 года и собрали сильнейших юных игроков со всей планеты.

Петр, обучающийся во втором классе Дубровской школы, продемонстрировал феноменальное мастерство, стратегическое мышление и невероятную выдержку, что позволило ему занять высшую ступень пьедестала почета в составе национальной сборной России. Этот триумф стал не только личной победой юного шахматиста, но и значимым событием для всего спортивного сообщества Оренбуржья, подчеркивающим высокий уровень развития детского интеллектуального спорта в регионе. В официальном обращении регионального министерства образования особое внимание было уделено роли наставника и семьи в становлении будущего чемпиона. Представители ведомства выразили искреннюю благодарность тренеру-преподавателю Николаю Макееву, чьи педагогические методики, терпение и профессиональная вера в талант подопечного стали фундаментом для столь громкого успеха на мировой арене. Также была отмечена неоценимая поддержка родителей Петра, которые создают необходимые условия для постоянного совершенствования навыков сына и помогают ему справляться с высокими эмоциональными нагрузками, неизбежными в мире большого спорта. Подобные достижения служат мощным стимулом для других детей, вдохновляя их заниматься шахматами и стремиться к новым высотам. Важным контекстом для успеха российских шахматистов стало историческое решение Международной шахматной федерации (FIDE), принятое 14 декабря 2025 года. Организация официально разрешила российским спортсменам выступать на международных турнирах под своим национальным флагом и с использованием всей государственной символики. Данная инициатива была позитивно воспринята в России, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, являющийся председателем попечительского совета Федерации шахмат России, назвал это решение верным шагом на пути к деполитизации спорта. Снятие ограничений открыло перед талантливыми российскими игроками новые горизонты, позволяя им полноценно представлять страну на крупнейших мировых площадках, где решаются судьбы чемпионских титулов и разыгрываются ключевые путевки на самые престижные турниры года





