Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7, считая, что Запад стремится победить Москву руками Киева.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7, считая, что Запад стремится победить Москву руками Киев а. По ее словам, некоторые западные эксперты и политики поддерживают конфликт, не неся ответственности за его последствия.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7, поскольку Запад стремится победить Москву руками Киева. По ее словам, многие украинцы считают, что продолжение конфликта приведет лишь к уничтожению нации с богатой историей. Между тем, некоторые западные эксперты и политики с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно - за счет Украины. Но убирать за ними беспорядок будут не они.





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Юлия Мендель Саммит G7 Владимир Зеленский Москва Киев

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