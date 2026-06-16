Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Юлия Мендель: Запад стремится победить Москву руками Киева

Политика News

Юлия Мендель: Запад стремится победить Москву руками Киева
Юлия МендельСаммит G7Владимир Зеленский
📆6/16/2026 11:59 AM
📰РИА Новости
25 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 59%

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7, считая, что Запад стремится победить Москву руками Киева.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7, считая, что Запад стремится победить Москву руками Киев а. По ее словам, некоторые западные эксперты и политики поддерживают конфликт, не неся ответственности за его последствия.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7, поскольку Запад стремится победить Москву руками Киева. По ее словам, многие украинцы считают, что продолжение конфликта приведет лишь к уничтожению нации с богатой историей. Между тем, некоторые западные эксперты и политики с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно - за счет Украины. Но убирать за ними беспорядок будут не они.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Юлия Мендель Саммит G7 Владимир Зеленский Москва Киев

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Зеленского позвали на саммит «Большой семерки»Зеленского позвали на саммит «Большой семерки»France 24: премьер-министр Канады Карни пригласил Зеленского на саммит G7
Read more »

Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7Трамп: сейчас неподходящий момент для приглашения России в G7
Read more »

ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов РоссииЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов РоссииВыплата произведена в рамках программы G7.
Read more »

«Сокрушительные санкции» против России хотят принять до начала саммита G7«Сокрушительные санкции» против России хотят принять до начала саммита G7Bloomberg: в США планируют ввести новые санкции против России до саммита G7
Read more »

Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в КанадеТрамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в КанадеЛидер США встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который проходит в Канаде.
Read more »

Страны G7 хотят использовать замороженные активы России для поддержки УкраиныСтраны G7 хотят использовать замороженные активы России для поддержки УкраиныСтраны G7 разрабатывают 'широкий спектр' мер поддержки Украины, в том числе использование замороженных на Западе активов России для финансирования военных расходов Киева, отмечено в совместном заявлении министров финансов стран G7.
Read more »



Render Time: 2026-06-16 14:59:04