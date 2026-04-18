Юлия Ефимова: "Завидую футболистам и хоккеистам из-за их длинного сезона"

📆4/18/2026 12:24 PM
Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась своими впечатлениями о тренировочном процессе и соревновательной практике, сравнив плавание с командными видами спорта и выразив надежду на скорое восстановление полного участия сборной России в международных соревнованиях.

Юлия Ефимова , одна из самых титулованных российских пловчих, поделилась своими мыслями о текущем этапе своей карьеры и сравнила условия подготовки и соревновательной практики в плавании с другими видами спорт а. По словам спорт сменки, ей искренне завидно футболистам и хоккеистам, чей сезон длится долго и насыщен постоянными соревнования ми. 'А в плавании полгода готовишься, чтобы проплыть финал за 30 секунд', – отмечает Ефимова, подчеркивая скоротечность ключевых моментов в ее виде спорт а.

Это не может не вызывать у нее определенное разочарование, несмотря на победу в последних соревнованиях. 'Быстро. Но хотелось бы еще быстрее. Я ждала, что время будет получше. Поэтому немного расстроилась. Но хорошо, что победила. Этого давно не было, приятное чувство', – говорит пловчиха. Она подчеркивает, что ее главная цель – чемпионат России в июне, где она планирует выйти на пик формы. Текущие же старты, по ее мнению, еще не отражают ее истинного потенциала: 'Сейчас у меня не та форма, не то настроение, не те соревнования. Это пока первые более‑менее нормальные состязания в сезоне, не считая отбор на них. Мы тут один раз проплыли с утра, и всё. Я уже миллион раз говорила, что мне нужна простартовка, что нужно «расплываться» и набирать форму, приобретать уверенность в себе через старты'.

Ефимова выразила надежду на возможность участия в предстоящем чемпионате Европы, но признала неопределенность относительно критериев отбора. 'Я даже не смотрела. Нужно и норматив выполнить, и в первые два места на российских соревнованиях попасть. Но я не знаю, нас ведь сейчас? Раньше на чемпионат Европы можно было брать до четырех человек, потом вы предварительные старты плывете все вместе, а в полуфинал попадают только два человека от одной страны. Но я даже не знаю, какая будет схема', – делится она своими опасениями.

Несмотря на сложности, спортсменка полна решимости бороться за возможность выступать на международной арене. 'Очень хочется хоть раз еще это испытать. Даже пускай и на трибуне! Это очень классно. Это долгожданный исторический момент. Сначала был ковид, потом отстранение. Сколько уже лет прошло, когда мы выступали нормально на соревнованиях полной командой, с флагом и гимном? Все очень ждем, и сейчас сборная России на большом эмоциональном подъеме', – добавила Ефимова. Это заявление подчеркивает ее глубокое желание представлять свою страну на высшем уровне и вновь почувствовать атмосферу командной поддержки и гордости за национальные достижения. Желание испытать эти эмоции, даже будучи в качестве зрителя, свидетельствует о сильной связи спортсменки с российским спортом и ее стремлении к восстановлению полноценного участия в международных соревнованиях.

Юлия Ефимова также размышляет о своей мотивации и дальнейших шагах, говоря: 'Ближайшая цель – отобраться на чемпионат Европы. Если у меня не получится, то есть вопросики, стоит ли так сильно вкладываться'. Эти слова отражают серьезность ее намерений и готовность к самоанализу в случае неудачи. Сравнение с футболистами и хоккеистами – это не просто жалоба, а отражение реалий профессионального спорта, где длительность соревновательного периода и частота стартов играют ключевую роль в поддержании и наращивании формы, а также в формировании психологической устойчивости и уверенности. В плавании же, где результат достигается за считанные секунды после месяцев упорного труда, каждый старт имеет огромное значение, но и требует особой подготовки. Ефимова ясно дает понять, что ей необходима регулярная соревновательная практика для достижения максимальных результатов и поддержания высокого уровня мотивации. Отсутствие этой практики, а также неопределенность с участием в международных стартах, создают дополнительные трудности на пути к ее целям.

Тем не менее, ее нацеленность на ближайшие соревнования и стремление отобраться на чемпионат Европы демонстрируют ее стойкость и спортивный дух. Она понимает, что каждый вложенный труд должен иметь реальную отдачу, и отсутствие такой отдачи может поставить под сомнение целесообразность дальнейших усилий. В конечном итоге, ее слова – это призыв к восстановлению справедливости и возможности для российских спортсменов выступать наравне со всеми, демонстрируя свой талант и мастерство на международной арене

