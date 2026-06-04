Южная группировка войск за сутки поразила 45 блиндажей и укрытий Вооружённых сил Украины с личным составом. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что подразделения беспилотных систем действовали на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях.

Южная группировка войск за сутки поразила 45 блиндажей и укрытий Вооружённых сил Украины с личным составом. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что подразделения беспилотных систем действовали на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях.

Вооружённые силы Российской Федерации также уничтожили технику и средства связи украинских военных. В результате уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Поражено 8 пунктов управления БПЛА, а также 45 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника.

По данным Минобороны РФ, операция прошла без потерь с российской стороны. Ведомство заявило, что бойцы столкнулись с отрядом ВСУ, который двигался в сторону российских рубежей, украинские военные первыми открыли огонь из тяжёлых орудий. После этого ефрейтор Попов построил маршрут обхода, и группа продолжила выполнение задачи. Ведомство также отметило, что подразделения беспилотных систем действовали эффективно и точно выполнили поставленные задачи





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Южная Группировка Войск ВСУ Блиндажи Укрытия Беспилотные Системы Техника Средства Связи

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