Югорский лыжный марафон: рекорд, ностальгия и звездный состав

XIII Югорский лыжный марафон завершил сезон ярким праздником спорта, собрав тысячи участников и болельщиков. Соревнования порадовали рекордом по количеству участников, захватывающими гонками, интересными активностями и ностальгической ретрогонкой, посвященной 20-летию побед на Олимпиаде-2006.

4 и 5 апреля в Ханты-Мансийск е состоялся XIII Югорский лыжный марафон. Закрытие лыжного сезона прошло под знаком массовости и звездного состава, порадовав участников и зрителей яркой программой и интересными активностями. Традиционный старт, генеральным партнером которого выступил ВТБ , вновь подтвердил статус одного из ключевых спорт ивных событий страны, собрав тысячи участников и болельщиков со всей России.

Организаторы, во главе с Евгением Дементьевым, стремились создать максимально комфортные условия для всех участников, и им удалось не только сохранить, но и превзойти прошлогодние показатели. В этом году на старт вышли почти четыре тысячи человек, что стало новым рекордом, побив прошлогодний показатель в 3,8 тысячи. Даже непредсказуемая весенняя погода в Ханты-Мансийске не смогла помешать проведению соревнований. Трасса была подготовлена на высоком уровне, хоть и потребовалось внести небольшие изменения в расположение стартового городка. Управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Виталий Мосунов отметил, что ВТБ на протяжении нескольких лет оказывает поддержку в организации и выступает партнером Югорского лыжного марафона. Он подчеркнул, что проведение марафона в начале апреля, когда в других регионах соревнования отменялись из-за погодных аномалий, продемонстрировало способность Югры обеспечить условия для гонок как профессиональных спортсменов, так и любителей. Помимо спортивной составляющей, организаторы предложили гостям марафона насыщенную культурно-развлекательную программу. Зрители могли насладиться пловом и шашлыком, сфотографироваться с оленями, сделать селфи на фоне чумов и познакомиться с бытом коренных народов Югры. Соревновательная программа традиционно была богатой и разнообразной. Забеги проводились на дистанциях 5, 15, 25 и 50 км свободным стилем и 15, 25 и 50 км классическим стилем. Особое внимание привлек детский забег, ставший трогательным моментом марафона. Гонка на 50 км свободным стилем оказалась особенно захватывающей. Триумфатором с результатом 1.59,50 стал Дмитрий Баграшов, продемонстрировав высочайшую конкуренцию, о чем свидетельствует фотофиниш с участием шести лыжников. Второе место занял Григорий Соколов, отстав от победителя на одну сотую секунды, а третье – Виктор Семёнов с таким же отставанием. Женский марафон на 50 км свободным стилем также порадовал зрителей. Первые два места на пьедестале почета заняли биатлонистки: золото завоевала Ирина Казакевич, серебро – Елизавета Бурундукова, бронзу – Наталья Бабчина. Победители гонки на 50 км свободным стилем получили по 400 тысяч рублей, серебряные призеры – по 200 тысяч, бронзовые – по 100 тысяч. Общий призовой фонд марафона, соорганизатором которого выступил ВТБ, составил 2,5 миллиона рублей. В этом году организаторы подготовили ретрогонку, посвященную 20-летию побед на Олимпиаде-2006 в Турине. Зрители, увлеченные лыжным спортом, могли окунуться в атмосферу ностальгии по легендарным российским победам, а молодежь – познакомиться с героями спорта. Атмосферу ретро дополнили аутентичные детали экипировки – спортсмены вышли на старт в костюмах тех лет и на деревянных лыжах. Самым возрастным участником Югорского марафона стал 84-летний Демьян Парфёнов, а самому юному лыжнику не исполнилось и года. Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года при поддержке правительства ХМАО-Югра, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерации лыжных гонок ХМАО-Югра, банка ВТБ, выступающего соорганизатором и генеральным спонсором соревнований. Соревнования входят в тройку самых массовых спортивных мероприятий России. Организаторы уже запланировали следующий марафон, обещая сделать его еще более масштабным и ярким. Цель организаторов – сделать лыжные гонки настоящим фестивалем, к которому может приобщиться каждый. Евгений Дементьев подчеркнул, что важно, чтобы участники возвращались на дистанцию снова и снова, ощущая атмосферу спортивного праздника. В этом году Югорский лыжный марафон в очередной раз доказал свою значимость и популярность, собрав вместе тысячи любителей лыжного спорта и подарив им незабываемые впечатления





