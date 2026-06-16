Эффективность ЦУР Бизнес в Московской области: итоги работы по поддержке предпринимательства

Центр управления регионом Бизнес в Подмосковье обработал более 37 тысяч обращений, помогая предпринимателям решать вопросы господдержки, аренды земли и развития бизнеса в рамках нацпроекта.

Московская область продолжает активно развивать механизмы взаимодействия с деловым сообществом, стремясь создать максимально благоприятные условия для развития предпринимательства. Одним из ключевых инструментов в этой стратегии стал Центр управления регионом Бизнес, который выступает в роли единого окна для решения проблем предпринимателей.

Этот орган был призван систематизировать процесс подачи жалоб и запросов, обеспечивая прозрачность и оперативность ответов от государственных структур. В условиях стремительно меняющейся экономической среды такая поддержка становится критически важной для выживания и роста малого и среднего бизнеса, позволяя компаниям быстрее адаптироваться к новым рыночным реалиям. Согласно последним данным, предоставленным заместителем председателя правительства и министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой, за весь период своей деятельности ЦУР Бизнес обработал внушительное количество заявок. Общее число обращений составило 37 598.

Стоит отметить высочайший уровень эффективности работы центра: успешно решены вопросы по 37 436 заявлениям. Это означает, что подавляющее большинство проблем было устранено в кратчайшие сроки. Лишь небольшое количество заявок, всего 162 обращения, все еще находятся в стадии рассмотрения профильными специалистами, что свидетельствует о системном подходе к решению даже самых сложных и трудозатратных кейсов. Анализируя структуру поступающих запросов, можно выделить несколько основных направлений, которые вызывают наибольший интерес и сложности у бизнес-сообщества.

Значительная часть обращений связана с получением мер государственной поддержки. Предприниматели стремятся узнать о доступных грантах, льготных кредитах и налоговых преференциях, которые могут помочь в масштабировании их проектов и внедрении новых технологий. Также актуальными остаются вопросы создания и функционирования бизнеса с нуля, когда на начальном этапе возникают бюрократические сложности, требующие квалифицированного экспертного сопровождения. Особое внимание в деятельности ЦУР Бизнес уделяется вопросам землепользования и недвижимости.

Подбор подходящих земельных участков для строительства заводов, складов или торговых центров часто становится камнем преткновения из-за сложности процедур согласования и многоэтапности оформления прав. Специалисты центра помогают предпринимателям ориентироваться в доступных объектах недвижимости и существенно ускоряют процесс оформления необходимых документов. Екатерина Зиновьева подчеркнула, что с момента запуска инструмента в 2023 году центр стал решать не только простые, но и комплексные вопросы, которые требовали одновременного привлечения нескольких ведомств.

Такая межведомственная координация позволяет избежать затягивания сроков и исключает ситуацию, когда бизнес перенаправляют из одного кабинета в другой. Примечательно, что динамика обращений продолжает расти. Только за 2025 год в центр поступило более 10 тысяч заявок, что говорит о высоком доверии предпринимателей к данной системе. Для обеспечения максимальной доступности ЦУР Бизнес использует различные каналы связи.

Предприниматели могут обратиться за помощью через специальную горячую линию, что позволяет оперативно получить первичную консультацию. Более того, Инвестиционный портал Подмосковья предоставляет полноценный цифровой интерфейс для подачи заявок и отслеживания их статуса в режиме реального времени, что делает взаимодействие с государством максимально прозрачным. Все эти инициативы реализуются в рамках масштабного национального проекта Эффективная и конкурентная экономика. Целью данного проекта является не только количественный рост числа предприятий, но и повышение их технологического уровня, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Создание такой инфраструктуры поддержки, как ЦУР Бизнес, позволяет трансформировать государственное управление из контролирующего органа в сервисный центр, который действительно помогает бизнесу развиваться. В конечном итоге это ведет к созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет региона и общему повышению качества жизни жителей Московской области





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