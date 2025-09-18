Эффективность бюджета в Единой лиге ВТБ: Автодор - пример успеха, ЦСКА - парадокс сезона

В сезоне-2024/2025 в Единой лиге ВТБ прояснилась взаимосвязь между финансами клубов и их спортивными результатами. Открытость бюджетов позволила проанализировать эффективность расходования средств и выявить противоречия.

Финансовая эффективность редко оказывается в центре внимания в спорт ивной индустрии, хотя именно она позволяет взглянуть на внутренние процессы клубов с иной стороны. Победы, медали и трофеи всегда на виду, однако грамотное управление ресурсами часто уходит на второй план. Сезон-2024/2025 в Единой лиге ВТБ предоставил прекрасную возможность для комплексного анализа - теперь можно сопоставлять не только спорт ивные достижения, но и соотношение между расходами и результатами.

Открытость бюджетов позволила провести точные расчеты, и стало очевидно, что между размером вложенных средств и спортивными успехами нет прямой связи. Полноценные данные по «Самаре» невозможно предоставить — в сезоне-2024/2025 клуб испытывал финансовые трудности, однако смог завершить сезон. Наиболее ярко разрыв между финансовыми лидерами и командами с ограниченными возможностями проявился на примере саратовского «Автодора». Обладая самым скромным бюджетом в 271 млн рублей, клуб продемонстрировал наивысшую эффективность в лиге. 74 набранных очка (с учетом бонуса за четвертьфинал) обеспечили коэффициент 0,273 — в разы выше, чем у клубов с миллиардными бюджетами. Вероятно, причина — ставка на молодых российских игроков и точечное усиление легионерами, например, Керемом Кантером и Брайантом Кроуфордом. Такой подход позволил команде сохранять конкурентоспособность без чрезмерных расходов. Похожим путём, пусть и с иным результатом, пошёл красноярский «Енисей». Команда не попала в плей-офф, однако при бюджете в 294 млн рублей заработала 58 очков и добилась эффективности 0,197 — одного из лучших показателей среди нижней части таблицы. Правда, у красноярцев в прошлом сезоне было всего два легионера — Виктор Сандерс и Алекса Степанович. В свою очередь, МБА-МАИ сделала ставку исключительно на российских игроков и минимальные трансферные расходы. Итог — 59 очков и коэффициент эффективности выше, чем у ряда представителей топ-4, что говорит о продуманной структуре расходов — 0,163. На этапе плей-ин МБА завершила сезон. В среднем сегменте наблюдалась иная динамика. «Парма» и «Пари НН» располагали схожими бюджетами и показали близкие результаты: обе команды вышли в плей-офф, получили бонусы за четвертьфинал и завершили сезон с практически идентичной эффективностью — 0,134. «Уралмаш» при сопоставимых тратах проявил себя убедительнее — коэффициент 0,128. Команда из Екатеринбурга вошла в топ-5 по итогам регулярного чемпионата, однако уступила «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинальной серии. Тем не менее опыт «Уралмаша» можно считать подтверждением рациональности выбранной стратегии и высокой отдачи от вложенных средств. Клубы с самыми внушительными бюджетами показали куда меньшую эффективность, если сравнивать объем вложений и достигнутый результат. УНИКС и «Локомотив-Кубань» при финансировании в полтора и почти 2 млрд рублей остановились на стадии полуфинала. Их коэффициенты оказались в два-три раза ниже, чем у команд среднего сегмента. «Зенит» доминировал в регулярном чемпионате, одержал 39 побед в 44 матчах и установил рекорд из 25 выигранных игр подряд, но в решающей серии уступил ЦСКА. Даже с учетом бонусов за выход в финал эффективность петербуржцев осталась на уровне, значительно уступающем показателям клубов с более скромными ресурсами. Триумф ЦСКА ярко высветил ключевой парадокс сезона. Армейцы завоевали главный трофей, однако при бюджете в 2,3 млрд рублей их коэффициент эффективности составил лишь 0,048 — худший показатель среди всех участников плей-офф. Основные причины очевидны: огромные затраты на легионеров и высокие индивидуальные контракты. В сравнении, например, с «Автодором» разница выглядит настолько разительной, что её невозможно игнорировать. Перерасчет с учетом бонусов несколько скорректировал картину в верхней части таблицы, однако сути не изменил: именно клубы среднего звена оказались более устойчивыми, а команды с ограниченными ресурсами вновь сохранили лидерство по отдаче





Basketball Единая Лига ВТБ Эффективность Бюджет Финансы Спорт Команды Статистика Автодор ЦСКА

