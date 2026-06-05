Президент Всемирной конфедерации этноспорта призвал изменить подход к развитию спорта, избавиться от двойных стандартов и сделать Олимпийские игры более демократичными, чтобы спорт стал инструментом мира и социальной интеграции.

Президент Всемирной конфедерации этно спорт а выступил с развернутым интервью, где обозначил ряд проблем, стоящих перед современным спорт ом, и предложил пути их решения. По его мнению, текущая ситуация требует поиска новых парадигм и методов привлечения молодёжи к активному образу жизни.

"Практически половина молодых людей не занимается спортом и не следит за соревнованиями", - подчеркнул лидер организации, добавив, что без серьёзных изменений в подходах к продвижению спорта будет сложно изменить эту тенденцию. Он убеждён, что спорт должен стать объединяющей силой, способной преодолевать социальные и культурные барьеры, а также способствовать развитию гражданской ответственности и взаимопонимания между людьми разных национальностей





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Спорт Молодёжь Дво́йные Стандарты Демократизация Олимпиады Социальная Интеграция

United States Latest News, United States Headlines