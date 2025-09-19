Head Topics

Этери Тутберидзе: беспредел в Пекине, но главное — вместе с Аделией

Этери Тутберидзе, несмотря на не допускаемые тренерами на отбор в Пекине, представит Аделию. Подробности о сложных ситуациях и нестандартных решениях вокруг спортсменки.

За несколько дней до отбор очного турнира Глейхенгауз сообщил, что не поедет с Аделией. А ведь именно его выбрали в качестве сопровождающего по схеме «один нейтральный спорт смен – один тренер». «Мне обидно как действующему тренеру не оказаться на одних из самых важных соревнований, которые могут быть в карьере тренера». Её не заявили как сопровождающий персонал Петросян, но лазейка нашлась. По информации ТАСС, Этери находится на отбор е в Пекин е как тренер сборной Грузии.

К прокатам грузинских фигуристов Тутберидзе пока внимания не проявляет, зато сопровождает Петросян на тренировках. Если к появлению медицинского персонала вопросов мало, то вот что-то напоминает, где представитель Федерации фигурного катания России (ФФККР) в команде Петросян удивляет. В Пекин с нейтральными россиянами прилетел, занимающий должность старшего тренера в парном катании. Если что, пары на отбор не допустили, да и должность старшего тренера – больше формальная (спросите Елизавету Худайбердиеву). В первый день турнира (на официальных тренировках) Артюхов выполнял важные функции: тянул жребий за Петра Гуменника, который прилетел из Петербурга утром и пропустил обе тренировки, а также сопровождал на жеребьевке Петросян. Артюхов – действующий член ФФККР. Но по условиям, которые выдвинул Международный союз конькобежцев, выдать ему аккредитацию вроде как не могли. ISU уточнял, что правила допуска распространяются только на спортсменов и их сопровождающий персонал, но не для судей и других официальных лиц. Хорошо, что грузинская федерация официально «привезла» Этери, ведь к тренировкам Губановой она не имеет отношения. А ведь на спортс Этери много раз полоскали за связи с другими федерациями. А они все равно сыграли в ее пользу и вылились в плюс именно для её спортсменки. Неважно кто из федерации сопровождает, важно, что Этери рядом и это самое главное. Как? Да пофиг. В прогоне КП Аделия выглядела уверена, откатала отлично, всё будет хорошо. Этери и массажист как и медперсонал необходимы, важны и должны помочь благополучному и успешному выступлению Аделии так и Петра, а всё остальное до лампочки.Это конечно беспредел полный. По версии ИСУ Адель должна была теоретически быть вообще одна, потому что тренера не допустили.

