Эстетика 90-х: как стилизовать главный тренд весны 2026 года

Стилист Александра Левитина анализирует возвращение моды девяностых годов в весенний сезон 2026 года, делая акцент на минимализме, сочетании маскулинных и женственных силуэтов, а также правильном использовании анималистичных принтов в современном гардеробе.

Возвращение эстетики девяностых годов в весенний сезон 2026 года стало не просто очередным витком цикличности моды, а настоящим культурным феноменом. Как отмечает известный стилист и модный эксперт Александра Левитина , этот тренд достиг своего апогея после выхода резонансного сериала, посвященного истории любви Джона Ф. Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт.

Утонченный и в то же время минималистичный стиль Кэролин Бессетт стал эталоном для дизайнеров, которые решили переосмыслить гардероб той эпохи, наполнив его новыми смыслами. По словам Левитиной, современная интерпретация девяностых опирается на баланс между маскулинностью и женственностью, что является ключевым кодом стиля того времени. Дизайнеры активно используют сочетание объемных блейзеров с легкими, струящимися платьями-комбинациями, создавая визуально выверенные образы, которые выглядят одновременно расслабленно и строго. Фундаментом весеннего гардероба 2026 года становятся вещи, которые формируют собранный силуэт без излишних деталей. Особое внимание уделяется джинсам прямого кроя, которые стилист называет сигаретными. Это не расклешенные модели и не ультраоблегающие скинни, а комфортная классика с высокой посадкой на талии, подчеркивающая естественные пропорции фигуры. Эксперт подчеркивает, что именно такой крой создает ощущение легкости и непринужденности, характерное для икон стиля девяностых годов. Важную роль играет и игра текстур: атлас или матовый шелк платья-комбинации в сочетании с грубыми массивными лоферами создают необходимый контраст, который делает образ современным и динамичным. Такая комбинация позволяет носить деликатные вещи в повседневной жизни, не боясь выглядеть излишне нарядно или неуместно. Не менее значимым трендом становится возвращение анималистичных принтов, которые в нынешнем сезоне переживают свое перерождение. Если в девяностые годы, особенно в коллекциях Versace, доминировали тотальные образы с леопардом или зеброй, то сегодня акцент сместился в сторону сдержанности. Александра Левитина советует использовать анималистику дозировано, делая ее единственным ярким пятном в нейтральном аутфите. Это позволяет избежать вульгарности и делает образ более интеллектуальным. Тейлоринг 2026 года требует предельного минимализма в аксессуарах: небольшие темные очки, лаконичный шелковый платок или структурированная сумка без кричащих логотипов станут завершающими штрихами. Таким образом, мода весны 2026 года предлагает нам не копировать прошлое, а бережно адаптировать его принципы, создавая элегантный и функциональный гардероб для современной жизни, где ценятся простота кроя, высокое качество материалов и умеренность в деталях





