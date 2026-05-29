Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Эскалация боевых действий: российские удары по Украине и новые заявления Путина

Военные Новости News

Эскалация боевых действий: российские удары по Украине и новые заявления Путина
Российская АрмияУкраинский КонфликтРакетные Удары
📆5/29/2026 6:51 PM
📰aifonline
125 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 70% · Publisher: 68%

Российская армия усилила ракетные обстрелы украинских регионов, в том числе критически важной ТЭЦ в Зеленодольске, в то время как президент Путин заявил о приближении завершения конфликта и готовности вернуться к переговорам.

Российские военные операции в Украине активизировались в ночь с пятницы на субботу. По сообщениям открытых российских телеграм‑каналов, в небе над западными областями страны начали появляться крылатые ракеты, которые затем сбили или направили к целям в центральных регионах.

В Черкасской, Полтавской и Харьковской областях зафиксированы громкие взрывы, однако точные объекты поражения пока не раскрыты. Особое внимание привлекло нападение на Зеленодольск в Днепропетровской области, где, по данным источников, был нанесён удар по Криворожской ТЭЦ. Некоторые аналитики отмечают, что часть ракет использовалась в виде ложного манёвра, после чего они направились к столице Украины с целью ударить по ключевым объектам.

Ожидается, что в ближайшие часы Киев может столкнуться с интенсивными авиационными и ракетными атаками, что делает ночные часы особенно опасными для жителей столицы. В то же время президент России Владимир Путин выступил в Астане с пресс‑конференции, где подчеркнул, что текущие боевые действия приближают завершение конфликта, хотя конкретные сроки назвать преждевременно. По его словам, переговорный процесс с украинской стороной временно приостановлен, но Россия не отказывается от диалога и готова возобновить контакты при изменении ситуации на поле боя.

Путин отметил, что российские вооружённые силы продолжают успешные наступательные операции в нескольких направлениях, в том числе в районе Сум и Харькова, где уже освобождены населённые пункты Караичное и Бударка. Схватка за Охримовку продолжается, а контроль над Караичным и Волоховкой открывает путь к Белому Колодезю, который находится в десяти километрах к югу от текущей линии фронта. Военно‑аналитики сообщают, что в районе Белого Колодеза ведутся операции, направленные на сокращение выступов украинских войск и выравнивание фронта.

На северо‑восточном направлении российские части наступают от Краснополья к Лесному и Таратутино, а также продвигаются к Новой Сечи и Иволжанскому. Планируется прорыв к Писаревке с целью захвата дорожного сообщения, ведущего к Храповщине, что должно полностью отрезать снабжение украинской армии в этом секторе. В Константиновке боевые действия достигли критической фазы: российские силы фиксируют успехи на обоих флангах и внутри города, постоянно перемещаются по высотам юго‑западнее и юго‑восточнее, а в промышленной зоне сосредоточены усилия у химзавода и стекольного завода.

Дроны активно используют для поражения подвижных целей, а артиллерия применяет фугасные боеприпасы ФАБ‑500 для разрушения укрытий и подавления обороны. По оценкам украинской стороны, текущая ситуация в Константиновке является одной из самых тяжёлых за весь период конфликта, и удержание позиций становится практически невозможным

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Российская Армия Украинский Конфликт Ракетные Удары Владимир Путин Константиновка

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 21:51:45