Российская армия усилила ракетные обстрелы украинских регионов, в том числе критически важной ТЭЦ в Зеленодольске, в то время как президент Путин заявил о приближении завершения конфликта и готовности вернуться к переговорам.

Российские военные операции в Украине активизировались в ночь с пятницы на субботу. По сообщениям открытых российских телеграм‑каналов, в небе над западными областями страны начали появляться крылатые ракеты, которые затем сбили или направили к целям в центральных регионах.

В Черкасской, Полтавской и Харьковской областях зафиксированы громкие взрывы, однако точные объекты поражения пока не раскрыты. Особое внимание привлекло нападение на Зеленодольск в Днепропетровской области, где, по данным источников, был нанесён удар по Криворожской ТЭЦ. Некоторые аналитики отмечают, что часть ракет использовалась в виде ложного манёвра, после чего они направились к столице Украины с целью ударить по ключевым объектам.

Ожидается, что в ближайшие часы Киев может столкнуться с интенсивными авиационными и ракетными атаками, что делает ночные часы особенно опасными для жителей столицы. В то же время президент России Владимир Путин выступил в Астане с пресс‑конференции, где подчеркнул, что текущие боевые действия приближают завершение конфликта, хотя конкретные сроки назвать преждевременно. По его словам, переговорный процесс с украинской стороной временно приостановлен, но Россия не отказывается от диалога и готова возобновить контакты при изменении ситуации на поле боя.

Путин отметил, что российские вооружённые силы продолжают успешные наступательные операции в нескольких направлениях, в том числе в районе Сум и Харькова, где уже освобождены населённые пункты Караичное и Бударка. Схватка за Охримовку продолжается, а контроль над Караичным и Волоховкой открывает путь к Белому Колодезю, который находится в десяти километрах к югу от текущей линии фронта. Военно‑аналитики сообщают, что в районе Белого Колодеза ведутся операции, направленные на сокращение выступов украинских войск и выравнивание фронта.

На северо‑восточном направлении российские части наступают от Краснополья к Лесному и Таратутино, а также продвигаются к Новой Сечи и Иволжанскому. Планируется прорыв к Писаревке с целью захвата дорожного сообщения, ведущего к Храповщине, что должно полностью отрезать снабжение украинской армии в этом секторе. В Константиновке боевые действия достигли критической фазы: российские силы фиксируют успехи на обоих флангах и внутри города, постоянно перемещаются по высотам юго‑западнее и юго‑восточнее, а в промышленной зоне сосредоточены усилия у химзавода и стекольного завода.

Дроны активно используют для поражения подвижных целей, а артиллерия применяет фугасные боеприпасы ФАБ‑500 для разрушения укрытий и подавления обороны. По оценкам украинской стороны, текущая ситуация в Константиновке является одной из самых тяжёлых за весь период конфликта, и удержание позиций становится практически невозможным





