В ответ на атаки США и Израиля, Иран начал наносить удары по странам Персидского залива и за его пределами, в то время как США и Израиль продолжают атаковать иранские объекты. Появились сообщения о плане прекращения боевых действий.

Атака на промышленные объекты в Абу-Даби привела к ранению одного человека обломками сбитого снаряда, сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби в социальной сети Х 6 апреля. Согласно данным государственного информационного агентства WAM, здание телекоммуникационной компании подверглось атаке иран ского беспилотника, пострадавших нет.

Министерство обороны ОАЭ заявило о перехвате 12 баллистических ракет, двух крылатых ракет и 19 дронов в тот же день, в результате этих иранских атак четыре человека получили ранения. На севере Кувейта, по данным министерства здравоохранения, 6 апреля были отражены ракеты из Ирана, от их обломков пострадали шесть человек. Иордания сообщила о девяти инцидентах, связанных с нападениями: вооруженные силы страны перехватили два из трех иранских снарядов. Саудовская Аравия также подверглась атакам дронов, в Эр-Рияде сообщили о перехвате двух ударных БПЛА, не уточнив места их падения. Кроме того, по данным министерства обороны Греции, снаряд ее зенитного ракетного комплекса Patriot сбил иранский беспилотник в портовом городе Янбу-эль-Бахр на Красном море, что связано с двусторонним соглашением между Грецией, США и Израилем.\В ответ на действия США и Израиля, Иран перешел к нанесению ударов по странам Персидского залива и за его пределами. В частности, пострадала британская авиабаза на Кипре. Одновременно с этим, Израиль и США продолжили атаковать нефтехимические объекты Ирана. Иранское информационное агентство Fars сообщило об очередной атаке на газовые объекты Исламской Республики, в том числе в Персидском заливе. Ранее в тот же день министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о мощном ударе по крупнейшему нефтехимическому комплексу Ирана в городе Ассалуйе на юге страны, на долю которого приходится около половины объема иранской нефтехимической продукции. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, характеризующейся взаимными ударами и перехватами, а также растущим количеством пострадавших. Эскалация конфликта вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества, учитывая стратегическое значение региона и возможные гуманитарные последствия.\На фоне продолжающихся военных действий и взаимных ударов появилась информация о возможном плане прекращения боевых действий. По словам источника, рамочное соглашение было разработано Пакистаном и передано представителям правительств Ирана и США. Этот документ предусматривает двухэтапный подход, начинающийся с немедленного прекращения огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения. Официальные представители Вашингтона и Тегерана пока не прокомментировали эту информацию. Несмотря на десятилетия санкций и массированные удары, иранский режим демонстрирует способность эффективно отвечать, что свидетельствует о его устойчивости и развитых оборонных возможностях. Сложная ситуация требует дипломатических усилий и поиска мирных решений для деэскалации конфликта и предотвращения дальнейших жертв и разрушений





dw_russian / 🏆 9. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Россия Последние новости, Россия Последние новости