Напряженность между Израилем и «Хезболлой» достигла критической точки. После массированных авиаударов Израиля по югу Ливана и ответных обстрелов со стороны «Хезболлы», сотни тысяч людей стали беженцами. США пытаются посредничать, однако Израиль отказывается прекращать удары до разоружения группировки. Конфликт угрожает перерасти в региональную войну с непредсказуемыми последствиями, включая возможное начало гонки ядерных вооружений.

Напряженность на Ближнем Востоке вновь достигла критического уровня. Израиль ская армия, обвиняя ливан скую группировку « Хезболла » в нарушении соглашений и обстрелах южных районов страны, нанесла массированные авиаудары по объектам боевиков на территории Ливан а. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, были обстреляны несколько деревень на юге страны. В заявлении командования армии граждан призывают воздержаться от возвращения в южные деревни и поселки из-за продолжающихся нарушений и израиль ских атак.

Ливанское агентство NNA сообщило, что израильская артиллерия продолжала обстреливать южные города Аль-Хиам и Дбейбин, помимо этого, в районах были зафиксированы пулеметные обстрелы. Эти действия стали ответом на гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских авианалетов, которые, как утверждается, были направлены против объектов, связанных с иранской ядерной программой. В ответ на обстрелы из Ливана, израильские ВВС предприняли массированные ответные удары. Авиаудары охватили юг Ливана, его восточные районы, а также столицу Бейрут и ее пригороды. Израильская армия осуществила продвижение вглубь страны в рамках наземной операции, ведя бои с «Хезболлой» в приграничном регионе. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате боевых действий и бомбардировок погибли около 2200 человек, среди которых большое количество женщин и детей. Израильская сторона сообщает о более чем 1700 погибших военнослужащих. Ситуация осложняется попытками внешних сил урегулировать конфликт. В Вашингтоне намечается встреча представителей Израиля и Ливана, которая может стать началом дипломатического процесса. Ранее, президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Оба лидера были приглашены на встречу в Белый дом. Трамп также поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну совместно с Ливаном и Израилем работать над достижением долгосрочного мира. Эти переговоры стали первыми на столь высоком уровне с 1993 года, и американская сторона заявляла, что они могут привести к всеобъемлющему мирному соглашению. Однако, несмотря на дипломатические усилия, Израиль не намерен прекращать удары по «Хезболле» до тех пор, пока группировка не будет разоружена. Эта позиция ставит под сомнение эффективность предстоящих переговоров. Конфликт между Израилем и «Хезболлой» привел к массовому исходу населения с юга Ливана. Более 800 000 человек стали перемещенными лицами. В столице Бейруте семьи вынуждены проводить ночи на набережной, спасаясь от авианалетов. Ситуация усугубляется угрозой дальнейшей эскалации. По мнению некоторых экспертов, война против Ирана, поддерживающего «Хезболлу», может подстегнуть гонку ядерных вооружений в регионе, что несет колоссальные риски для глобальной безопасности. Неопределенность и постоянная угроза насилия делают жизнь ливанских граждан невыносимой, а перспективы мирного урегулирования остаются туманными. Израильские военные, в свою очередь, настаивают на необходимости нейтрализации угрозы со стороны «Хезболлы» для обеспечения безопасности своих граждан. Таким образом, конфликт продолжает набирать обороты, и дальнейшее развитие событий вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества, которое пытается найти выход из сложившейся тупиковой ситуации, но пока без видимого успеха. Обе стороны демонстрируют непримиримость, что делает достижение компромисса чрезвычайно сложным, а последствия противостояния могут оказаться катастрофическими





