Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: атаки на американские корабли и коммерческое судно

Американские эсминцы подверглись атаке в Ормузском проливе, а коммерческое судно пострадало от ракетного удара у берегов ОАЭ. Конфликт между Израилем и Ираном продолжает накаляться, вовлекая в него США и другие страны региона.

Три американских эсминца - USS Rafael Peralta, USS Truxtun и USS Mason - в настоящее время находятся к западу от Ормузского пролива в ожидании дальнейших инструкций.

Они являются частью многоуровневой системы обороны, включающей боевые корабли, авиацию и средства ПВО. 4 мая эсминцы USS Truxtun и USS Mason, проходя через Ормузский пролив под прикрытием истребителей и вертолетов, подверглись атаке со стороны иранских сил. В ходе нападения были использованы ракеты, беспилотники и быстроходные катера. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). По словам американских военных, оборонительные системы кораблей при поддержке авиации позволили перехватить или нейтрализовать все угрозы.

Ни один из боеприпасов не достиг целей. Два иранских катера были потоплены. Поздно вечером 5 мая близ побережья Объединенных Арабских Эмиратов, недалеко от Дубая, ракетному удару подверглось коммерческое судно CGM San Antonio, принадлежащее французской компании. По данным американских официальных лиц, судно было поражено предположительно крылатой ракетой наземного базирования.

Несколько членов филиппинского экипажа получили ранения. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило получение сообщения о поражении грузового судна неизвестным снарядом. Конфликт между Израилем и Ираном продолжает накаляться. 28 февраля Израиль и США нанесли массированные воздушные удары по Ирану после нескольких недель угроз. В ответ Иран провел контратаки на Израиль и военные базы США в ряде стран Ближнего Востока.

Второй раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана ожидается в Исламабаде. Пока стороны не достигли компромисса за время перемирия. Конфликт продолжает развиваться, вовлекая в него все больше стран региона. Международное сообщество с тревогой наблюдает за ситуацией, так как она может привести к серьезной дестабилизации в регионе





