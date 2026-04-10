Известный бизнесмен и отец Илона Маска Эррол Маск раскритиковал европейских лидеров, заявив об их неактуальности и утрате связи с реальностью. Он положительно оценил стремление к согласию между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Влиятельный инженер и бизнесмен Эррол Маск , отец известного американского предпринимателя Илона Маска, сделал ряд резких заявлений, касающихся современной европейской политики и ее лидеров. В интервью, цитируемом ТАСС, Маск выразил глубокую обеспокоенность тем, что европейские лидеры, по его мнению, утратили связь с реальностью, и их политические подходы более не соответствуют современным вызовам.

Он подчеркнул, что текущая ситуация в Европе характеризуется отсутствием четких лидеров, чьи личности и цели были бы понятны и актуальны для широкой общественности. Эррол Маск также обратил внимание на то, что, по его мнению, лишь один из представителей европейских политиков, а именно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, проявляет готовность к сотрудничеству с американским президентом Дональдом Трампом. Остальные же, по словам Маска, не вызывают у него доверия и не представляют интереса с точки зрения конструктивного диалога и поиска компромиссов. Важно отметить, что Эррол Маск не первый раз высказывает критические замечания в адрес европейских политиков. В частности, в декабре 2025 года его сын, Илон Маск, также опубликовал в социальных сетях пост, в котором обвинил политиков из стран Евросоюза в неспособности эффективно решать проблемы и в создании условий для упадка европейского континента. \В ходе интервью Эррол Маск также затронул вопрос о перспективах международных отношений и высказал свою позицию относительно взаимодействия между лидерами крупнейших мировых держав. Он подчеркнул, что положительно относится к стремлению президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа к достижению соглашений и взаимопониманию. Маск прямо заявил о своей поддержке таких усилий, в то время как, по его мнению, контакты с представителями европейских стран не вызывают у него энтузиазма. Он объяснил это тем, что в европейских политических кругах отсутствует четкое видение будущего и готовность к поиску решений, отвечающих интересам всех сторон. Эррол Маск считает, что европейские лидеры больше заняты внутренними проблемами и политическими интригами, нежели решением глобальных вопросов. Он также подчеркнул, что отсутствие единства и согласованности в действиях европейских стран делает их менее влиятельными на мировой арене и затрудняет поиск компромиссов в международных спорах. Бизнесмен выразил надежду на то, что в будущем ситуация изменится к лучшему, и европейские лидеры осознают необходимость перемен и начнут работать над укреплением своих позиций в мире.\Заявление Эррола Маска вызвало широкий резонанс в политических кругах и в средствах массовой информации. Многие эксперты и аналитики отмечают, что его мнение отражает растущее разочарование в отношении европейской политики, особенно в контексте текущих геополитических вызовов. Критики указывают на то, что позиция Маска, вероятно, отражает взгляды его сына, Илона Маска, который также неоднократно высказывался в резкой форме о проблемах в Европе. Поддержка Эрролом Маском стремления к соглашению между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом также привлекла внимание, подчеркнув его приверженность к прагматичному подходу во внешней политике. Некоторые аналитики полагают, что заявление Маска может быть связано с его бизнес-интересами и стремлением укрепить позиции в условиях меняющейся геополитической обстановки. В любом случае, его высказывания подчеркивают растущую напряженность в отношениях между США и Европой, а также необходимость переосмысления роли европейских лидеров в современном мире. Мнение Эррола Маска, несмотря на его личный характер, важно рассматривать в более широком контексте текущих тенденций в международных отношениях и понимать как сигнал о необходимости изменений в европейской политике





