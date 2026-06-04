Эрнесто Хустиниано возглавил министерство обороны Боливии на фоне продолжающихся протестов

Президент Родриго Пас назначил бывшего заместителя министра обороны Эрнесто Хустиниано новым главой оборонного ведомства, заменив Рауля Салинаса. Назначение произошло в разгар антиправительственных демонстраций, связанных с поддержкой сторонников Эво Моралеса, и сопровождается обещанием расширения диалога с протестными группами и дальнейших кадровых перестановок в правительстве.

Президент Боливии Родриго Пас официально назначил Эрнесто Хустиниано новым министром обороны, заменив Рауля Марсело Салинаса, который подал в отставку 2 июня. Хустиниано, ранее занимавший должность заместителя министра обороны, получил присягу в резиденции главы государства.

На церемонии президент подчеркнул, что выбранный им кандидат обладает многолетним опытом в сфере национальной безопасности, а также значимыми достижениями в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. По словам Пас, новый министр будет отвечать за модернизацию вооруженных сил, укрепление границ страны и развитие международного сотрудничества в рамках региональных антитеррористических программ. При этом президент отметил, что в ближайшее время правительство может провести дополнительные кадровые перестановки, направленные на повышение эффективности управления в условиях усиливающегося общественного напряжения.

Выбор нового лидера оборонного ведомства происходит на фоне более чем месяцных протестных акций, охвативших несколько регионов Боливии. Участники демонстраций, поддерживаемые сторонниками бывшего президента Эво Моралеса, блокируют автомобильные магистрали, задерживают поставки продовольствия и топливных ресурсов, а также требуют пересмотра социальной политики государства. В ответ власти заявили о готовности к диалогу и о намерении расширить представительство различных общественных групп в системе государственного управления.

Президент Пас подчеркнул, что диалог с представителями протестных движений должен стать основой для построения более инклюзивного политического процесса, а также для поиска путей мирного разрешения конфликта. Поскольку Боливия находится в завершающей фазе своего политического цикла, отмеченной победой Родриго Паса на президентских выборах 2025 года, где его кандидатура от Христианско‑демократической партии (PDC) набрала 54,5 % голосов, а соперник Хорхе Кирога из альянса Libre получил 45,5 %, назначение нового министра обороны представляет собой один из первых шагов нового руководства по укреплению национальной безопасности.

Победа Паса считалась знаковым событием, завершившим многолетнее доминирование левых сил, связанных с МоралEsом, и открывшим путь к более центристской и прагматичной политике. В рамках этой трансформации правительство планирует реформировать оборонный бюджет, усилить контроль над оборотом наркотиков, а также активнее участвовать в региональных программах по стабилизации границы с соседними странами. Всё это направлено на стабилизацию политической ситуации и восстановление доверия граждан к институтам власти.

В то же время аналитики подчёркивают, что для полного урегулирования протестов необходимо не только изменение кадров, но и реальное решение экономических и социальных проблем, лежащих в основе недовольства населения. По мнению экспертов, устойчивый рост ВВП, улучшение доступа к образованию и здравоохранению, а также более эффективная система распределения социальных выплат могут стать ключевыми факторами в уменьшении рисков новых волн массовых акций.

Новое руководство оборонного ведомства, совместно с другими министерствами, будет обязано разрабатывать комплексные стратегии, учитывающие как внутренние, так и внешние вызовы, включая транснациональный наркоторговый бизнес и потенциальные конфликты на границе. Такой подход, по мнению наблюдателей, повысит способность Боливии выдерживать текущие и будущие кризисные ситуации. Таким образом, назначение Эрнесто Хустиниано на пост министра обороны символизирует попытку нового правительства создать более эффективный орган национальной безопасности, способный отвечать на запросы общества и одновременно укреплять геополитическое положение страны в регионе.

Принятие этих мер, при условии их последовательной реализации, может стать важным шагом к стабилизации внутренней политической обстановки и укреплению доверия к институтам власти, что, в конечном итоге, будет способствовать дальнейшему развитию страны.





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