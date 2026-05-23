Эрлинг Холанн стал самым высокооплачиваемым спортивным選手ем в мире
Erling HaalandHighest Paid AthleteSoccer
📆5/23/2026 3:56 PM
📰ForbesRussia
21 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 51%

После неудачной попытки завоевать чемпионский титул в Английской премьер-лиге, звездный нападающий команды "Манчестер Сити", Эрлинг Холанн, завоевал свой собственный титул, став самым высокооплачиваемым спортивным選手ем в мире в возрасте до 25 лет.

Попытка "Манчестер Сити" завоевать чемпионский титул Английской премьер-лиги в этом сезоне оказалась неудачной, но даже несмотря на разочаровывающее второе место, звездный нападающий команды завоевал свой собственный титул.

Эрлинг Холанн — самый высокооплачиваемый спортсмен в мире в возрасте до 25 лет. За последние 12 месяцев его доход составил около $80 млн, включая зарплату в "Манчестер Юнайтед", а также гонорары за рекламу, выступления и меморабилии. Это лишь одно из многочисленных достижений 25-летнего норвежца, который также занимает 19-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes за 2026 год

Erling Haaland Highest Paid Athlete Soccer Premier League BVB Manchester City Contract Extension Championship 80 Million Dollars

 

