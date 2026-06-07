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Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Футбол News

Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной
Кристиан ЭриксенДанияУкраина
📆6/7/2026 6:41 PM
📰sportsru
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Хавбек Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной. После оказания медицинской помощи он смог подняться на ноги и покинул поле в сопровождении своей супруги. Матч был отменен.

Хавбек Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матч а с Украиной. После оказания медицинской помощи он смог подняться на ноги и покинул поле в сопровождении своей супруги.

Матч был отменен. Это не первый случай, когда Эриксен теряет сознание во время футбольного матча. В 2021 году он перенес остановку сердца во время матча чемпионата Европы против Финляндии. Позже ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор для контроля сердечного ритма.

В настоящее время Эриксен находится в сознании и чувствует себя хорошо, сообщил Датский футбольный союз

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Кристиан Эриксен Дания Украина Футбол Матч Сознание Медицинская Помощь

 

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