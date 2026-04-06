Политолог Александр Перенджиев прокомментировал заявление отца Илона Маска о возможном сокрытии смерти Джеффри Эпштейна, предположив, что скандальный финансист мог сменить личность и скрываться за пределами США, используя компрометирующие материалы на западную элиту.

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва. Скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог инсценировать свою смерть и, изменив имя и внешность, проживать где-то за пределами Соединенных Штатов Америки. В этом ему могли помочь влиятельные люди, заинтересованные в контроле над западной элитой. Такое предположение озвучил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им.

Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, комментируя слова отца Илона Маска о возможном сокрытии смерти Эпштейна. Эррол Маск, отец известного американского миллиардера, выразил сомнения в официальной версии смерти финансиста, указывая на обстоятельства, окружавшие его кончину: отсутствие записи с камер видеонаблюдения и сон охранников. Перенджиев подчеркнул, что заявление отца Илона Маска имеет основания, учитывая критический момент, когда Эпштейн умер. В этот период должны были начаться серьезные судебные процессы, способные раскрыть детали, касающиеся высших слоев мировой политики, что делало Эпштейна крайне нежелательным свидетелем для западных политиков. По мнению Перенджиева, Эпштейн осознавал угрозу своей жизни и мог принять решение об инсценировке смерти, располагая достаточными финансовыми ресурсами для реализации подобного сценария. Он предположил, что Эпштейн мог намеренно предоставить компрометирующие материалы о влиятельных персонах, чтобы обезопасить себя и использовать их как рычаг воздействия на политическую элиту. Эти файлы могли быть переданы как часть плана защиты свидетелей, чтобы избежать участия Эпштейна в качестве живого свидетеля и вместо этого предоставить его компромат в качестве неоспоримых доказательств преступлений, совершенных представителями западной элиты. Перенджиев отметил, что лица, стоящие за этим, являются непубличными и действуют в тени, что могло позволить им помочь Эпштейну в инсценировке его смерти. Он также предположил, что слив компрометирующих материалов может происходить постепенно, как способ обеспечения гарантии его безопасности. Эпштейн мог предоставлять информацию частями, чтобы его жизнь не подвергалась угрозе. Смена внешности, имени и получение новых документов могли стать частью плана. Перенджиев не исключил, что Эпштейн мог пройти пластическую операцию и сменить личность, проживая за пределами США. Достаточность финансовых средств позволяла реализовать любые необходимые изменения. Политолог заключил, что хотя прямых доказательств того, что Эпштейн жив, нет, косвенные логические умозаключения позволяют предположить такую возможность, соглашаясь в определенной степени с мнением отца Илона Маска.\Александр Перенджиев, анализируя ситуацию, отметил важность тех файлов, о которых много говорили в последнее время. Он подчеркнул, что эти материалы, содержащие компромат на западную элиту, могли быть переданы самим Эпштейном. Это, по его мнению, похоже на программу защиты свидетелей, где файлы служат главным доказательством, а не сам свидетель. Перенджиев предположил, что эти файлы стали инструментом для тех, кто стремится контролировать высокопоставленных политиков, используя их как марионеток. Эти люди, действующие скрытно, могли помочь Эпштейну в инсценировке смерти, обеспечивая его дальнейшую безопасность. Слив этих файлов, по мнению политолога, может быть постепенным, чтобы обеспечить постоянное давление и гарантию неприкосновенности Эпштейна. Он мог предоставлять информацию частями, чтобы предотвратить любые попытки его уничтожения.\В заключение Перенджиев указал на возможность изменения имиджа и личности Эпштейна. Пластическая операция, смена паспорта и переезд в другую страну могли быть частью плана по сокрытию его существования. Финансовые возможности Эпштейна позволяли реализовать подобные изменения. Хотя прямых доказательств его жизни нет, косвенные признаки и логические рассуждения позволяют допустить такую вероятность. Политолог подчеркнул, что в данной ситуации важны косвенные улики, указывающие на возможность инсценировки смерти, учитывая его положение в обществе и его связи с влиятельными людьми





